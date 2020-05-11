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أخبار العالم

السعودية توافق على إجراء 4 دراسات سريرية لعلاج كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:47 م
تعبيرية
تعبيرية
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عبدالله قدري

وافقت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، على إجراء أربع دراسات سريرية معتمدة لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وقال تيسير المفرج المتحدث باسم الهيئة في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن الهيئة رصدت خلال حملاتها التفتيشية في الشهرين الماضيين، 2430 مخالفة، وضبطت نحو 29 مليون عبوة من الأدوية، وقرابة 8 ملايين ونصف المليون كجم من الغذاء.

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وواصل المفرج تصريحاته بأنه تم استقبال 103606 بلاغ واستفسار عبر جميع مراكز الاتصال.

كانت وزارة الصحة السعودية أعلنت منذ أسابيع، تعاونها مع منظمة الصحة العالمية لإجراء دراسات سريرية متقدمة في (٧) مستشفيات بالمملكة ومن خلال أربع طرق مبتكرة لعلاج كورونا.

وتقوم الدراسات في كل من مستشفى الملك فيصل التخصصي والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود ومستشفى أحد بالمدينة المنورة و مستشفى النور بمكة المكرمة و القطيف المركزي، ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض، ومستشفى الدمام المركزي.


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