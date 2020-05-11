كورونا يقترب من ترك السعودية.. 11 مدينة بالمملكة تودع الفيروس اللعين

سادت حالة من التفاؤل داخل المملكة العربية السعودية بعد بيانات مبشرة اعلنتها وزارة الصحة السعودية أمس الأحد.





وأفادت بيانات جديدة لوزارة الصحة السعودية بأن فيروس كورونا المستجد غادر 5 مدن في المملكة مع تعافي كل المصابين بالمرض فيها.





وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أن 5 مدن غادرت قائمة الحالات النشطة للإصابة بعدوى "COVID-19"، وذلك بعد تسجيل شفاء الحالة الأخيرة في كل من العقيق ورياض الخبراء وأم الدوم، وتعافي 4 مصابين في أحد رفيدة، ومريضين اثنين في سيهات.





وأعلنت وزارة الصحة السعودية الأحد تعافي 1313 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي المتعافين من المرض في المملكة إلى 11457





وفي وقت سابق من الأحد أعلنت وزارة الصحة تسجيل ارتفاع قياسي لعدد المصابين على أساس يومي، حيث بلغ 1912 حالة لتصل الحصيلة العامة إلى 39048.





وأفادت الوزارة برصد 7 وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة إلى 246 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 11457 شخصا.





فى غضون ذلك، قررت المملكة العربية السعودية، رفع الإجراءات الاحترازية التي سبق الإعلان عنها الشهر الماضي في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة) بالمدينة المنورة، وذلك اعتبارًا من أمس الأول السبت.





وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه سيتم السماح للسكان بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.





ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد بأن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.