حقيقة ترحيل السعودية 800 صومالي إلى اليمن

كشفت المملكة العربية السعودية زيف ادعاءات الحوثيين بشأن ترحيل السعودية لعدد من الأشخاص الصوماليين إلى اليمن.





وأكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أنه لا صحة لمزاعم الحوثيين بشأن ترحيل المملكة 800 شخص يحملون جنسية الصومال إلى اليمن.





وذكر المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي إن الحوثيين قاموا خلال شهر أبريل بتهجير وإجبار آلاف الأشخاص على النزوح تحت تهديد السلاح.



