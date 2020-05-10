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أخبار العالم

حقيقة ترحيل السعودية 800 صومالي إلى اليمن

الأحد 10/مايو/2020 - 03:31 م
التحالف ينفي ترحيل
التحالف ينفي ترحيل السعودية 800 صومالي إلى اليمن
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قسم الخارجي
كشفت المملكة العربية السعودية زيف ادعاءات الحوثيين بشأن ترحيل السعودية لعدد من الأشخاص الصوماليين إلى اليمن.

وأكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أنه لا صحة لمزاعم الحوثيين بشأن ترحيل المملكة 800 شخص يحملون جنسية الصومال إلى اليمن.

وذكر المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي إن الحوثيين قاموا خلال شهر أبريل بتهجير وإجبار آلاف الأشخاص على النزوح تحت تهديد السلاح.

وأضاف العقيد المالكي أن هذه المزاعم ما هي إلا امتدادا للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها المليشيا الحوثية الإرهابية ضد المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن.
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