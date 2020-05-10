السعودية ترفع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في محافظة جديدة





قال مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، إن السلطات قررت رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن محافظة "صامطة" من يوم غدٍ الاثنين، والسماح بالتجول، من 9 صباحًا وحتى 5 مساءً.









وأمس السبت، قررت السلطات تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في 6 أحياء بالمدينة المنورة، وهم "الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة".





وسيسمح للسكان بالتجول لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.





وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية.





وأهابت بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.



