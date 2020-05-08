%13 إناث و87% ذكور.. الصحة السعودية تكشف نسب الفئات العمرية المصابة بـ كورونا.. فيديو

قال محمد العبد العالي المتحدث باسم وزاروة الصحة السعودي إن نسبة الإصابة بفيروس كورونا في المملكة سجلت 13 % في الإناث، و87 % في الذكور.





وأضاف محمد العبد العالي خلال مؤتمر صحفي لوزارة الصحة السعودية لبحث بشأن مستجدات فيروس كورونا ، أن نسبة إصابة الأطفال 4% وكبار السن 3% والبالغين 93%.





وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إلي أن نسبة إصابة السعوديين 22% فقط بينما سجلت 78% من الإصابات من جنسيات أخرى.





وأوضح العبد العالي أن إجمالي عدد حالات الإصابة 35 ألفا و432 حالة إصابة، منهم 141 حالة حرجة.





وتابع: أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتي الآن 9 آلاف و 120 حالة تعافي، والوفيات 229 حالة.