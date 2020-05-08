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برلمان

"الحرية" يوزع شنط السلع التموينية على العمالة المتضررة من كورونا ببولاق

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:04 م
شنط رمضان
شنط رمضان
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ماجدة بدوى
برعاية اللواء أحمد العزازى أمين العاصمة بحزب الحرية المصرى وبإشراف المهندس مصطفى العمدة امين تنظيم القاهرة وجلال الزغاط الامين المساعد، قامت أمانة بولاق ابو العلا بحزب الحرية المصرى بقيادة ايناس المعذور الأمين المساعد ومودى البرنس امين المجالس الشعبية والمحلية وهانى إسماعيل امين التثقيف والتدريب وهشام عبد الحميد امين العمال بتوزيع شنط للسلع التموينية للعمالة غير المنتظمة لأهالي بولاق.

وعدت ايناس المعزور باستمرار العمل والتفانى فى خدمة أهالى بولاق بمشاركة  هيئة مكتب  امانة بولاق المخلصين الأوفياء مشيدة بدور كوادر وشباب الحزب فى توزيع شنط السلع التموينية على العمالة المتضررة من فيروس كورونا.

ووجهت التحية لكل من ساهموا بأموالهم فى تجهيز هذه الشنط سواء من داخل حزب الحرية المصرى او من خارجه مؤكدة استمرار الحزب فى دعم جهود الدولة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا.
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