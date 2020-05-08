"الحرية" يوزع شنط السلع التموينية على العمالة المتضررة من كورونا ببولاق

برعاية اللواء أحمد العزازى أمين العاصمة بحزب الحرية المصرى وبإشراف المهندس مصطفى العمدة امين تنظيم القاهرة وجلال الزغاط الامين المساعد، قامت أمانة بولاق ابو العلا بحزب الحرية المصرى بقيادة ايناس المعذور الأمين المساعد ومودى البرنس امين المجالس الشعبية والمحلية وهانى إسماعيل امين التثقيف والتدريب وهشام عبد الحميد امين العمال بتوزيع شنط للسلع التموينية للعمالة غير المنتظمة لأهالي بولاق.





وعدت ايناس المعزور باستمرار العمل والتفانى فى خدمة أهالى بولاق بمشاركة هيئة مكتب امانة بولاق المخلصين الأوفياء مشيدة بدور كوادر وشباب الحزب فى توزيع شنط السلع التموينية على العمالة المتضررة من فيروس كورونا.



