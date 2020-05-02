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أصل الحكاية

قصة حالة رقمها 14 دعت وزارة الصحة السعودية لمشاهدتها

السبت 02/مايو/2020 - 07:16 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا

تبذل المملكة العربية السعودية قصاري جهدها للقضاء على فيروس كورونا وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات المشددة التى تؤكد على أهمية الإلتزام بتنفيذها للعبور بالمملكة من خطر الفيروس المستجد.


حذر المتحدث المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي الجميع بعدم الالتفات للشائعات وتجاهلها، مشيرًا إلى أنها قد تصدر من جهات مغرضة أو مسيئة.


ونوه العبدالعالى، في المؤتمر الصحفي الدوري عن مستجدات "كورونا" عن الفيديو التوعوي عن الحالة رقم 14 قائلًا،  : "هنالك قصص محزنة ومؤسفة لا نريدها أن تتكرر، معظمكم شاهد القصة 14، الحالة التي أصيبت بفيروس "كورونا" في السعودية، كيف حدثت العدوى، وكيف انتهت القصة، داعيًا لمشاهدة هذه القصة على منصة وزارة الصحة التوعوية على "تويتر" "عش بصحة"، وقال: "أنا متأكد أن من يشاهدوها لن ينسوها".


وعلق "العبدالعالي" على الشائعات التي تصدر وتروج ومنها تحديد موعد قرب انتهاء منع التجول، بالقول: "الأمور المهمة التي تسترعي اهتمام المجتمع نجد مثل هذه الشخصيات والمحاولات لإثارة ذعر أو رعب أو إثارة معلومة أو إبراز أشخاص على قدراتهم على التواصل أو التأثير في الآخرين بطريقة خاطئة وسلبية وغير مقبولة بتاتًا".


وأكد متحدث "الصحة" أن صمام الأمان الأول وعي المجتمع، وبالرجوع في مثل هذه الأمور فقط إلى الجهات الرسمية المختصة، وقال: دائمًا ثقتنا بوكالة الأنباء الرسمية "واس"، والوزارات والجهات الحكومية من خلال مواقعها المتاحة 24 ساعة، وهي تحدّث بشكل دائم أنباءها، وتأتي بالأخبار العاجلة وغير العاجلة والمجدول، والتي تصدر أولًا بأول على مدار الساعة، متى ما حدثت وبكل شفافية.


وأشار إلى أن المجتمع في غنى عن أن يسمع أو تصله الأخبار من أفراد أو مجهولين أو منصات إعلامية مجهولة لا نأمن أن تكون مغرضة أو مسيئة.

 

لافتًا إلى أن هناك جهات تمكّن النظام وتحمي المجتمع من أمثال هؤلاء المرجفين، وتقوم بالتعامل معهم بكل حزم وقوة؛ لصد ومنع أي إساءة منهم، أو سلبيات قد تصل إلى المجتمع، نؤكد للجميع ألا نلتفت للشائعات، ونكون دائمًا مع مصادرنا الموثوقة.

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