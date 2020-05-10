وزير الصحة السعودي: تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا





أعلنت اللجنة السعودية المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي، اليوم الأحد، برئاسة وزير الصحة الدكتور السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، أن الإجمال الحالات الجديدة بفيروس "كورونا" بلغ 1912 حالة، وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 39048 حالة.

وأضاف الوزير - خلال بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - أن الحالات توزعت بعدد من المدن، وعددها 1912، وأن 35% من الحالات تعود لسعوديين و65% لغير سعوديين، و21% من الحالات للإناث، و79% ذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 3%، والأطفال 8%، والبالغون 89%.