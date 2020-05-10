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أخبار البلد

وزير الصحة السعودي: تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 06:24 م
صدى البلد
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ا ش ا

أعلنت اللجنة السعودية المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي، اليوم الأحد، برئاسة وزير الصحة الدكتور السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، أن الإجمال الحالات الجديدة بفيروس "كورونا" بلغ 1912 حالة، وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 39048 حالة.
وأضاف الوزير - خلال بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - أن الحالات توزعت بعدد من المدن، وعددها 1912، وأن 35% من الحالات تعود لسعوديين و65% لغير سعوديين، و21% من الحالات للإناث، و79% ذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 3%، والأطفال 8%، والبالغون 89%.
وأشار إلى أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 11457 حالة بإضافة 1313 حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات 246 حالة، بإضافة 7 حالات وفيات جديدة، وهي لغير سعوديين 4 وفيات في جدة، وحالتان في الرياض، وحالة واحدة في مكة المكرمة.
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