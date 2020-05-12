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اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بعد تعهد السعودية بتعميق تخفيضات الإنتاج في يونيو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:41 ص
النفط
النفط
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وكالات
ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة الثلاثاء مدعومة بتعهد غير متوقع من السعودية بتعميق تخفيضات الإنتاج في يونيو للمساعدة في تقليل تخمة المعروض في الأسواق العالمية، والتي تفاقمت مع انخفاض حاد في الطلب على الوقود بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا، بما يعادل 0.7% إلى 29.85 دولارا للبرميل قبل أن  تزيد مكاسبها للتجاوز الـ 1% خلال الجلسة ولتصل إلى 30.11 دولار للبرميل. 

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا أو 2.8 بالمئة قبل أن تزيد مكاسبها خلال الجسلة وترتفع لأكثر من 2.5% إلى 24.76 دولار للبرميل. 


وقالت السعودية مساء الاثنين إنها ستزيد طوعيا تخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من أول يونيو  بمقدار مليون برميل يوميا. وسيقلص ذلك انتاجها إلى 7.5 مليون برميل يوميا بما يمثل انخفاضا نسبته 40 بالمئة مقارنة بأبريل.

وتعهدت الإمارات والكويت بخفض إضافي للإنتاج بإجمالي 180 ألف برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تقلل تلك المبادرات، بالتزامن مع تخفيف كبرى الاقتصادات في العالم لقيود كورونا بما يدفع لتعاف تدريجي في الطلب على الوقود، من الضغوط على الطاقة الاستيعابية لتخزين الخام.

لكن بعد ظهور بؤر تفش جديدة للوباء في دول من بينها الصين وكوريا الجنوبية، تخشى الأسواق من أن تتسبب موجة ثانية من انتشار كوفيد-19 في إعادة فرض إجراءات العزل العام.

ويقول محللون إن بيانات المخزونات التي ستصدر هذا الأسبوع ستكون حاسمة لمواصلة موجة الارتفاع الأخيرة في أسعار النفط.

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