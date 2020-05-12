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اقتصاد

البورصة تربح 8 مليارات جنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:30 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على صعود قوي لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 8.2 مليار جنيه بعد مرور 20 دقيقة من تداولات اليوم ليصل إلى مستوى 555.1 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 10847 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى 1538 نقطة.


وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى 12095 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30" للعائد الكلى بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 4022 نقطة.
 
وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 1126 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 1851 نقطة.

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