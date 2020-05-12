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محافظات

محافظ القاهرة: ارتداء الكمامة شرط أساسي لدخول سوق الزاوية الحمراء.. فيديو وصور

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:17 م
محافظ القاهرة يفتتح
محافظ القاهرة يفتتح سوق الزاوية
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عبد العزيز جمال
افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم، سوق الزاوية الحمراء الجديد وذلك تفعيلًا لتوجه الدولة فى توفير فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة وفى إطار خطة المحافظة لإيجاد أماكن بديلة للأسواق العشوائية وتوفير بيئة حضارية للباعة والمترددين على الأسواق.

وأشار محافظ القاهرة أن السوق مقام على مساحة  ٢٢٧٥ م ٢ وبلغت تكلفة إنشائه ٧ ملايين جنيه ومكون من طابقين.

وأكد محافظ القاهرة أن سوق الزاوية الحمراء الجديد مزود بعوامل الأمن والسلامة اللازمة لحماية الباعة ومرتادى السوق، وبه شبكة إطفاء حريق مطورة وروعيت فيه كل وسائل الأمن الصناعى ويشرف عليه شركة أمن لتنظيم العمل بالسوق. 

وشدد محافظ القاهرة على إدارة السوق بتطبيق الإجراءات الاحترازية على المترددين على السوق من قياس درجة الحرارة عند الدخول والالتزام بارتداء الكمامات.

يذكر أن مساحة السوق مقسمة على طابقين بـ ٢٠٩ باكية ومتوسط مساحة الباكية ٤.٥ م٢ وبه ٥ مكاتب إدارية و٥ دورات مياه مجمعة.

كما يضم غرفة محولات كهربائية لخدمة المشروع ويحتوى الطابق الأرضى على ٩٩ باكية تضم أنشطة بيع الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن ويضم الطابق الثانى ١١٠ محلات للأنشطة المختلفة كبيع الملابس والإكسسورات والبقالة.
محافظ القاهرة: ارتداء الكمامة شرط أساسي لدخول سوق الزاوية الحمراء.. فيديو وصور
محافظ القاهرة: ارتداء الكمامة شرط أساسي لدخول سوق الزاوية الحمراء.. فيديو وصور
محافظ القاهرة: ارتداء الكمامة شرط أساسي لدخول سوق الزاوية الحمراء.. فيديو وصور
محافظ القاهرة: ارتداء الكمامة شرط أساسي لدخول سوق الزاوية الحمراء.. فيديو وصور
محافظ القاهرة: ارتداء الكمامة شرط أساسي لدخول سوق الزاوية الحمراء.. فيديو وصور
محافظ القاهرة: ارتداء الكمامة شرط أساسي لدخول سوق الزاوية الحمراء.. فيديو وصور
محافظ القاهرة: ارتداء الكمامة شرط أساسي لدخول سوق الزاوية الحمراء.. فيديو وصور
محافظ القاهرة: ارتداء الكمامة شرط أساسي لدخول سوق الزاوية الحمراء.. فيديو وصور
محافظ القاهرة: ارتداء الكمامة شرط أساسي لدخول سوق الزاوية الحمراء.. فيديو وصور
محافظ القاهرة: ارتداء الكمامة شرط أساسي لدخول سوق الزاوية الحمراء.. فيديو وصور
محافظ القاهرة: ارتداء الكمامة شرط أساسي لدخول سوق الزاوية الحمراء.. فيديو وصور
محافظ القاهرة: ارتداء الكمامة شرط أساسي لدخول سوق الزاوية الحمراء.. فيديو وصور
محافظ القاهرة: ارتداء الكمامة شرط أساسي لدخول سوق الزاوية الحمراء.. فيديو وصور
محافظ القاهرة: ارتداء الكمامة شرط أساسي لدخول سوق الزاوية الحمراء.. فيديو وصور
محافظ القاهرة: ارتداء الكمامة شرط أساسي لدخول سوق الزاوية الحمراء.. فيديو وصور
محافظ القاهرة: ارتداء الكمامة شرط أساسي لدخول سوق الزاوية الحمراء.. فيديو وصور
محافظ القاهرة: ارتداء الكمامة شرط أساسي لدخول سوق الزاوية الحمراء.. فيديو وصور
محافظ القاهرة: ارتداء الكمامة شرط أساسي لدخول سوق الزاوية الحمراء.. فيديو وصور
محافظ القاهرة: ارتداء الكمامة شرط أساسي لدخول سوق الزاوية الحمراء.. فيديو وصور
محافظ القاهرة: ارتداء الكمامة شرط أساسي لدخول سوق الزاوية الحمراء.. فيديو وصور
محافظ القاهرة: ارتداء الكمامة شرط أساسي لدخول سوق الزاوية الحمراء.. فيديو وصور
محافظ القاهرة: ارتداء الكمامة شرط أساسي لدخول سوق الزاوية الحمراء.. فيديو وصور
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