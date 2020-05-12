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أخبار العالم

البحرين تسجل تاسع حالة وفاة بـ فيروس كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:09 م
البحرين تسجل تاسع
البحرين تسجل تاسع حالة وفاة بـ فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت البحرين اليوم، الثلاثاء، تسجيل تاسع حالة وفاة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لصحيفة الوطن البحرينية، قالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل حالة وفاة تاسعة بفيروس كورونا لمواطن بحريني عمره 90 عاما كان يعاني من أمراض مزمنة.

وأكدت الصحة البحرينية أن المواطن حصل على العلاج والرعاية الكاملة من قبل الفريق الطبي. وأعربت الوزارة عن تعازيها لأسرة الفقيد وأقاربه.

وقد سجلت البحرين، امس الاثنين، 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 5157 شخصا.

وقد ذكرت وكالة أنباء رويترز في إحصاء لها أن العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في دول  الخليج الـ6 تجاوز حاجز الـ100 ألف حالة، وذلك بحسب الأرقام المعلنة.
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