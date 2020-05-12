النائب العام يدعو اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب لاجتماع طارئ غدا

دعا المستشار النائب العام ، غدًا الأربعاء، لاجتماع طارئ للجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب بتقنية الاجتماع المرئي عن بُعد "video conference" برئاسته بصفته رئيسًا للجمعية.





بالاضافة الى تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات المُطبقة بالنيابات العامة للدول الأعضاء لمواجهة تداعيات جائحة فيروس "كورونا" من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمحبوسين احتياطيًا والمسجونين على النحو الذي لا يخل بقواعد العدالة الجنائية وحسن تطبيق القانون.

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