تعطل حركة المرور بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بالقمامة على طريق سندوب أجا

انقلبت اليوم الثلاثاء سيارة نقل محملة بالقمامة على طريق سندوب أجا أمام قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية انقلاب سيارة فى اتجاه سندوب مما أدى إلى تعطل حركة المرور .
تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الاهالى بـ انقلاب سيارة نقل محملة بالقمامة أمام القرية فى اتجاه سندوب مما أدى إلى توقف حركة المرور .
و بانتقال ضباط المباحث وضباط المرور الى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان سيارة تجر مقطورة محملين بالقمامه حدث بالمقطوره عطل مما ادى الى انفصالهما وانقلاب المقطوره المحملة بالقمامه امام القرية مما ادى الى توقف حركة المرور فى الاتجاه القادم لسندوب .
فيما تم الاستعانه بـ ونش المحافظة لرفع المقطورة وابعادها عن الطريق مع استدعاء لودر وسياره اخرى لتحميل القمامه عليها وجرى فتح الطريق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة