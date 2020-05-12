AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تعطل حركة المرور بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بالقمامة على طريق سندوب أجا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:38 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
Advertisements
همت الحسينى
انقلبت اليوم الثلاثاء سيارة نقل محملة بالقمامة على طريق سندوب أجا أمام قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية انقلاب سيارة فى اتجاه سندوب مما أدى إلى تعطل حركة المرور .

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الاهالى بـ انقلاب سيارة نقل محملة بالقمامة أمام القرية فى اتجاه سندوب مما أدى إلى توقف حركة المرور .

و بانتقال ضباط المباحث وضباط المرور الى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان سيارة تجر مقطورة محملين بالقمامه حدث بالمقطوره عطل مما ادى الى انفصالهما وانقلاب المقطوره المحملة بالقمامه امام  القرية مما ادى الى توقف حركة المرور فى الاتجاه القادم لسندوب .

فيما تم الاستعانه بـ ونش المحافظة لرفع المقطورة وابعادها عن الطريق مع استدعاء لودر وسياره اخرى لتحميل القمامه عليها وجرى فتح الطريق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة 
تعطل حركة المرور بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بالقمامة على طريق سندوب أجا
تعطل حركة المرور بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بالقمامة على طريق سندوب أجا
تعطل حركة المرور بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بالقمامة على طريق سندوب أجا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انقلاب سيارة محملة بالأخشاب على أخرى أعلى كوبري العامرية بالإسكندرية

انقلاب سيارة نقل محملة بالعلف وتصادم سيارتين بشجرة على الطريق السريع بقليوب ..صور

ترشيحاتنا

9 أخطاء تجنبها تماما حتى لا تتعرض للإصابة بـ كورونا .. هاني الناظر يحددها

البورصة تربح 10.8 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

وزير الدفاع : القوات المسلحة تقدم كل سبل الدعم لأجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا

دون أدوية.. 3 طرق طبيعية لعلاج هشاشة العظام

16 يوما.. السعودية تعلن أجازة عيد الفطر

البنك المركزي يتسلم 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

AdvertisementS

وفاة رشا حلمي بقطاع الأخبار في التليفزيون المصري متأثرة بفيروس كورونا

الصحة العالمية توجه رسالة جديدة لـ الشعب المصري حول فيروس كورونا

قرينة الرئيس توجه التهنئة لـ الممرضين والممرضات في اليوم العالمي للتمريض

يستهدف الفتيات حتى سن 15 عاما.. سكرتير البابا تواضروس الثاني يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل مشروع "بنت الملك"

هل تفرض الحكومة الحظر الشامل في الأسبوع الأخير من رمضان وعيد الفطر؟.. مصدر يرد

فضل يبوس فيا.. طفلة مسلسل البرنس تكشف عن رد فعل أحمد زاهر بعد مشهد بكائها

خليكم في البيت الفيروس قاتل.. قصة شاب استهان بـ كورونا فمات به

منطقة موبوءة.. إصابة جميع العاملين بمستشفى الزهراء الجامعي بـ كورونا

تقارير: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يشرك الزمالك في كأس العالم للأندية ويصدم الأهلي

اتحاد الكرة يحسم مصير تتويج الأهلي بالدوري حال إلغائه

حالة الطقس في مصر.. موجة شديدة الحرارة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح

وزير الدفاع : القوات المسلحة تقدم كل سبل الدعم لأجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرقابة الإدارية: ضبط 224 ألف كمامة وقفاز وسرنجة و10 آلاف لتر كحول و8 أطنان أغذية فاسدة.. صور

دون أدوية.. 3 طرق طبيعية لعلاج هشاشة العظام

بـ 2 جنيه.. وصفات منزلية بسيطة للتخلص من نزيف اللثة فى دقائق