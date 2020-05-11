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محافظات

تناولا وجبة أندومي فاسدة .. لغز وفاة طفلتين شقيقتين بإحدى قرى الدقهلية

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:48 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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همت الحسينى
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر بالدقهلية اليوم الاثنين من كشف لغز العثور على طفلتين شقيقتين متوفيتين بقرية برمبال الجديدة التابعة للمركز وتبين أن الوفاة نتيجة هبوط فى الدوره الدمويه نتيجه تناول مواد سامه اثر تناولهما وجبة اندومي فاسد.

كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد  بورود اشاره لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر بوصول طفلتين شقيقتين جثتين هامدتين.

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وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان الجثتين لكلا من ريم عبد الرحمن السيد عبد الخالق 5 سنوات وشقيقتها شهد  8 سنوات ومقيمتان بقرية برمبال الجديدة  ويوجد زرقة بالجسم واﻻطراف. 

فيما تم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى  تحت تصرف النيابة وباستدعاء الطبيب الشرعى وبسؤال والديهما تبين ان الطفلتين كان قد تناولتا وجبة اندومى وتبين انه فاسد مما ادى الى تسممهما .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثامين لعدم وجود شبهه جنائية .

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