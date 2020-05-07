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حوادث

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بسوهاج

الخميس 07/مايو/2020 - 12:56 م
صدى البلد
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خالد رياض
شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم بسوهاج، حادث انقلاب سيارة ملاكي، اسفر عن إصابة شخص وزوجته و3 أطفال.

تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور علي الطريق.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الصحراوي الشرقي، إنتقل مأمور وضباط المركز وضباط إدارة المرور لمكان الحادث ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة (علي.ر.ع - 35 عاما عامل) ويقيم بناحية المشاودة الشرقية دائرة مركز جرجا ،اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ مما أدي لإنقلابها علي جانب الطريق .

نتج عن الحادث إصابة كلًا من  قائد السيارة وزوجته (أسماء.س.ع - 32 عاما ربة منزل) بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واطفاله الثلاثة مصابين بجروح وكدمات، تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارِ العرض علي النيابة العامة.

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