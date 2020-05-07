علامة بارزة فى جرجا.. المسجد الصيني أول جامع مملوكي بسوهاج.. صور

وترجع تسمية المسجد بهذا الاسم الي وجود بلاطات من القيشاني تزين واجهة قبلة المسجد وبعض أجزاء من جدرانه، وهو ما ادي الي اطلاق هذا الاسم علي المسجد الذي يعد علامة بارزة في مدينة جرجا.





تم بناء المسجد على يد محمد بك الفقاري احد أمراء المماليك في عام 1117 هجرية - 1705 ميلاديه عندما كانت جرجا مقرا للحكم لإقليم جنوب الصعيد أيام الدولة العثمانية وكانت تمتد حدودها من المنيا شمالا وحتي أسوان جنوبا.





يقع المسجد في منطقة القيسارية شرق مدينة جرجا، وتعد المنطقة هي الأقدم في المدينة وبني المسجد في منطقة مرتفعة كي لا يتأثر بفيضان النيل آنذاك، وبنيت جدرانه بالطوب المحروق فيما عدا كتلة المدخل الرئيسي الموجود بالجهة الشمالية بنيت بالحجر ويبلغ سمك كل جدار من جدران المسجد حوالي متر.





أعمدة وسقف المسجد من الخشب وبه 22 عمودا في 5 صفوف، والأعمدة الخشبية تعتبر من الفنون التي دخلت البلاد علي يد الأتراك العثمانيين.





ويعكس المسجد فن العمارة العثمانية وبه 4 أروقة تحيط بصحن مكشوف في الوسط، وبنيت واجهة المسجد من الحجر وبابه وسقفه من الخشب ويوجد أعلي الجدران فتحات للتهوية وإدخال الضوء والمنبر من الخشب وبه مقصورة خشبية تقع في مؤخرة المسجد مخصصة للنساء.





بني المسجد الأمير محمد بك الفقارى حاكم إقليم الصعيد بمديرية جرجا، وقد تم تجديده في عام 1202 هجرية، والمسجد الصيني يعتبر أول مسجد تم إنشاؤه في مديرية جرجا بهذا الحجم والطراز، وان كان قد سبقته مساجد تم تدميرها بسبب فيضان النيل علي مر العصور.





والمسجد الصيني له مكانة خاصة فى قلوب أبناء جرجا، نظرا لارتباط كثير من الأولياء والصالحين وعلماء الدين بالمسجد، ووزارة الأوقاف قامت بتجديد دورات مياه المسجد وبنائها عل الطراز الحديث كما تم إجراء بعض الإصلاحات بالمسجد وعلاج بعض التصدعات في الجدران.