AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

علامة بارزة فى جرجا.. المسجد الصيني أول جامع مملوكي بسوهاج.. صور

الخميس 07/مايو/2020 - 06:30 م
المسجد الصيني
المسجد الصيني
Advertisements
خالد رياض
يتبادر إلى الذهن عندما يتم ذكر اسم «المسجد الصيني» الواقع في مدينة جرجا بسوهاج، أن الاسم له علاقة بدولة الصين، إلا أن الواقع هو ان المسجد لا يوجد في مكونات بنائه أي شيء أتي من الصين.

وترجع تسمية المسجد بهذا الاسم الي وجود بلاطات من القيشاني تزين واجهة قبلة المسجد وبعض أجزاء من جدرانه، وهو ما ادي الي اطلاق هذا الاسم علي المسجد الذي يعد علامة بارزة في مدينة جرجا.


تم بناء المسجد على يد محمد بك الفقاري احد أمراء المماليك في عام 1117 هجرية - 1705 ميلاديه عندما كانت جرجا مقرا للحكم لإقليم جنوب الصعيد أيام الدولة العثمانية وكانت تمتد حدودها من المنيا شمالا وحتي أسوان جنوبا.


يقع المسجد في منطقة القيسارية شرق مدينة جرجا، وتعد المنطقة هي الأقدم في المدينة وبني المسجد في منطقة مرتفعة كي لا يتأثر بفيضان النيل آنذاك، وبنيت جدرانه بالطوب المحروق فيما عدا كتلة المدخل الرئيسي الموجود بالجهة الشمالية بنيت بالحجر ويبلغ سمك كل جدار من جدران المسجد حوالي متر.


أعمدة وسقف المسجد من الخشب وبه 22 عمودا في 5 صفوف، والأعمدة الخشبية تعتبر من الفنون التي دخلت البلاد علي يد الأتراك العثمانيين.


ويعكس المسجد  فن العمارة العثمانية وبه 4 أروقة تحيط بصحن مكشوف في الوسط، وبنيت واجهة المسجد من الحجر وبابه وسقفه من الخشب ويوجد أعلي الجدران فتحات للتهوية وإدخال الضوء والمنبر من الخشب وبه مقصورة خشبية تقع في مؤخرة المسجد مخصصة للنساء.


بني المسجد الأمير محمد بك الفقارى حاكم إقليم الصعيد بمديرية جرجا، وقد تم تجديده في عام 1202 هجرية، والمسجد الصيني يعتبر أول مسجد تم إنشاؤه في مديرية جرجا بهذا الحجم والطراز، وان كان قد سبقته مساجد تم تدميرها بسبب فيضان النيل علي مر العصور.


والمسجد الصيني له مكانة خاصة فى قلوب أبناء جرجا، نظرا لارتباط كثير من الأولياء والصالحين وعلماء الدين بالمسجد، ووزارة الأوقاف قامت بتجديد دورات مياه المسجد وبنائها عل الطراز الحديث كما تم إجراء بعض الإصلاحات بالمسجد وعلاج بعض التصدعات في الجدران.

 

علامة بارزة فى جرجا.. المسجد الصيني أول جامع مملوكي بسوهاج.. صور
علامة بارزة فى جرجا.. المسجد الصيني أول جامع مملوكي بسوهاج.. صور
علامة بارزة فى جرجا.. المسجد الصيني أول جامع مملوكي بسوهاج.. صور
علامة بارزة فى جرجا.. المسجد الصيني أول جامع مملوكي بسوهاج.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسجد قجماس الإسحاقي.. بني على الطراز المملوكي وتم إنشاؤه عام ٨٨٥ هجرية

درة آثار بني سويف.. مسجد الديري.. علامة مميزة ومبنى إسلامي أثري عتيق بالمحافظة

بعد شائعات نسبه إلى تركيا.. التاريخ يحسم قضية تشييد الرواق العثماني بالمسجد الحرام

المحيبس.. قصة أول مئذنة تاريخية لإحياء ليالي رمضان في الوادي الجديد

مسجد «الأمير حسن»..تحفة معمارية صامدة أمام عوامل الزمن في سوهاج

ترشيحاتنا

انفوجراف..الصحة: قرابة 8 آلاف مصاب.. وأعلي معدل إصابات يومي للفيروس

هل يجوز إخراج زكاة مالى لأخى لضعف راتبه ؟ مركز الأزهر يوضح

أخبار الفن.. زواج غادة عبد الرازق من مدير تصوير مسلسلها سلطانة المعز.. وإصابة مادونا بفيروس كورونا

مدبولي: إعلان إجراءات لضمان عودة الاقتصاد نهاية رمضان.. فيديو

مواعيد الحظر الجديدة .. بدء اجتماع الحكومة عبر الفيديوكونفرانس لمناقشة تداعيات كورونا

مادونا تعلن إصابتها بفيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة بارزة فى جرجا.. المسجد الصيني أول جامع مملوكي بسوهاج.. صور

رغم العزل وعدم ظهور أعراض المرض.. مسن يلقى حتفه بسبب كورونا

هنخس في رمضان.. جربي دايت خل التفاح لخسارة 5 كيلو في أسبوع