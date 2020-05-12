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اقتصاد

فيتش تتوقع زيادة حالات تعثر الدول المقترضة عن سداد ديونها

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:35 م
نفط
نفط
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رويترز

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الثلاثاء إن الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا والانهيار في أسعار النفط قد يسفران عن تخلف عدد قياسي من الدول المقترضة عن سداد ديونها هذا العام.

وقالت فيتش، وهي واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى الثلاث، إنها خفضت التصنيفات الائتمانية لعدد لم يسبق له مثيل من الدول بلغ 29 دولة في الشهور الأربعة الأولى من 2020. 

وتخلفت ثلاث دول، هي لبنان والإكوادور والأرجنتين، هذا العام عن سداد ديونها، وهو ما يتماشى بالفعل مع عدد قياسي في 2017.

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وتصنف الوكالة في الوقت الحالي الجابون وموزامبيق وجمهورية الكونجو وسورينام عند ‭‭‭CCC‬‬‬، حيث هناك احتمال قوي للتعثر، في حين جرى تصنيف زامبيا عند الدرجة الأدنى ‭‭‭CC‬‬‬، حيث التعثر محتمل.

وقالت فيتش إن المعدل السنوي للتعثر للدول المصنفة عند ذلك المستوى يبلغ في المتوسط 26.5 بالمئة، بما في ذلك تلك التي تحصل على هذا التصنيف بعد التعثر، مشيرة إلى قرارات أخذتها في الماضي بخفض التصنيف.

وقالت إن السلفادور والعراق وسريلانكا عرضة أيضا للخطر، والدول الثلاث تصنف حاليا عند ‭‭‭B-‬‬‬ لكنها مهددة بخفض التصنيف إلى ‭‭‭CCC‬‬‬، حيث يصبح التخلف عن السداد أكثر احتمالا.


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