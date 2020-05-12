طرق اختيار أفضل زيت لمحرك سيارتك .. فيديو

يهتم قائدو السيارات بسياراتهم وبالأخص بزيت المحرك، لأنه المسئول عن سلامة المحرك من الاحتكاكات، ويجب إضافته للأجزاء الداخلية لـ المحرك لضمان أطول عمر افتراضي و لحماية أجزاء المحرك الداخلية من الصدأ.





وبجانب العمر الافتراضي الطويل، يمكن لـ زيت المحرك أن يمنح سيارتك أداءً ممتازا علي الطريق لأن الزيت يعتبر المايسترو بالنسبة للمحرك لانة يقوم بالتوغل داخل الاجزاء الدقيقة .. و في هذا السياق نطرح عليكم طرق اختيار أفضل زيت للسيارة .





طرق اختيار أفضل زيت للمحرك :







1- احرص على شراء زيت السيارة من مكان بارد ونظيف لان الحرارة العالية وأشعة الشمس المباشرة تتلف الزيت.





2- تأكد من جودة المواد المضافة للزيت و يجب أن لا يحتوي الزيت علي اضافات بنسبة كبيرة فأقصي نسبة للإضافات تكون 25 % من اجمالي الكمية .







3- مستوى لزوجة الزيت يعطي أداء مختلفا للمحرك والخلاصة من ذلك أن عليك التركيز جيدًا في مستوى لزوجة زيت محرك السيارة قبل اختياره لسيارتك .







4- أكواد التصنيف المطبوعة علي عبوة الزيت مهم جدا فمثلا عند رؤية رمز النجمة على الجركن فهذا يعني أن الزيت يلبي متطلبات ومعايير حماية المستهلك وذلك وفقًا لتقرير شركة صناعة السيارات الامريكية والالمانية و هي اماكن معتمدة عالميا و موثوق فيها.





وفي الفيديو التالي، نتعرف على كيفية اختيار الزيت المناسب للمحرك، ونسبة اللزوجة المناسبة لكل محرك، ومعنى الأرقام والرموز الموجودة على جالون الزيت.