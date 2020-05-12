AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

طرق اختيار أفضل زيت لمحرك سيارتك .. فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:07 م
طرق اختيار افضل زيت
طرق اختيار افضل زيت لسيارتك
Advertisements

يهتم قائدو السيارات بسياراتهم وبالأخص بزيت المحرك، لأنه المسئول عن سلامة المحرك من الاحتكاكات، ويجب إضافته للأجزاء الداخلية لـ المحرك لضمان أطول عمر افتراضي و لحماية أجزاء المحرك الداخلية من الصدأ.


وبجانب العمر الافتراضي الطويل، يمكن لـ زيت المحرك أن يمنح سيارتك أداءً ممتازا علي الطريق لأن الزيت يعتبر المايسترو بالنسبة للمحرك لانة يقوم بالتوغل داخل الاجزاء الدقيقة .. و في هذا السياق نطرح عليكم طرق اختيار أفضل زيت للسيارة .


طرق اختيار أفضل زيت للمحرك :


1- احرص على شراء زيت السيارة من مكان بارد ونظيف لان الحرارة العالية وأشعة الشمس المباشرة تتلف الزيت.

  

2- تأكد من جودة المواد المضافة للزيت و يجب أن لا يحتوي الزيت علي اضافات بنسبة كبيرة فأقصي نسبة للإضافات تكون 25 % من اجمالي الكمية .


3- مستوى لزوجة الزيت يعطي أداء مختلفا للمحرك  والخلاصة من ذلك أن عليك التركيز جيدًا في مستوى لزوجة زيت محرك السيارة قبل اختياره لسيارتك .


4- أكواد التصنيف المطبوعة علي عبوة الزيت مهم جدا فمثلا عند رؤية رمز النجمة على الجركن فهذا يعني أن الزيت يلبي متطلبات ومعايير حماية المستهلك وذلك وفقًا لتقرير شركة صناعة السيارات الامريكية والالمانية و هي اماكن معتمدة عالميا و موثوق فيها.

 

وفي الفيديو التالي، نتعرف على كيفية اختيار الزيت المناسب للمحرك، ونسبة اللزوجة المناسبة لكل محرك، ومعنى الأرقام والرموز الموجودة على جالون الزيت.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أضرار عدم تغيير زيت المحرك وكيفية اختيار الزيت المناسب للسيارة.. فيديو

تعرف على أهمية تغيير زيت الفتيس في السيارة

لو عربيتك بتاكل زيت متقلقش

متى يجب تغيير زيت محرك السيارة؟

ملاحظات مهمة احذرها قبل تغيير زيت المحرك

تعرف على أفضل طريقة لفحص زيت السيارة

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: كورونا فيروس غير قاتل و80% من المصابين لا يحتاجون إلى علاج

قرينة الرئيس توجه التهنئة لـ الممرضين والممرضات في اليوم العالمي للتمريض

مؤسسة «س» للثقافة والإبداع تنعى إبراهيم نصر

دار الإفتاء تشكر فريق التمريض بالمستشفيات: يضحي بحياته لرعاية مصابي كورونا

مصنع أسماك كلمة السر.. القصة الكاملة لـ 533 عاملا أصيبوا بكورونا فى غانا

حالة الطقس في مصر.. موجة شديدة الحرارة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح

AdvertisementS

مصر تأتي قبل إسرائيل وتركيا.. خطة الدولة لتقديم 27 بحثا عالميا للوصول لعلاج كورونا

وفاة رشا حلمي بقطاع الأخبار في التليفزيون المصري متأثرة بفيروس كورونا

منطقة موبوءة.. إصابة جميع العاملين بمستشفى الزهراء الجامعي بـ كورونا

الصحة العالمية توجه رسالة جديدة لـ الشعب المصري حول فيروس كورونا

قرينة الرئيس توجه التهنئة لـ الممرضين والممرضات في اليوم العالمي للتمريض

يستهدف الفتيات حتى سن 15 عاما.. سكرتير البابا تواضروس الثاني يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل مشروع "بنت الملك"

هل تفرض الحكومة الحظر الشامل في الأسبوع الأخير من رمضان وعيد الفطر؟.. مصدر يرد

خليكم في البيت الفيروس قاتل.. قصة شاب استهان بـ كورونا فمات به

تقارير: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يشرك الزمالك في كأس العالم للأندية ويصدم الأهلي

حالة الطقس في مصر.. موجة شديدة الحرارة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح

اتحاد الكرة يحسم مصير تتويج الأهلي بالدوري حال إلغائه

ارتدت عن الإسلام .. معلومات عن السعودية فايزة المطيري بعد زواجها في إحدى كنائس كندا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف .. نادين نجيم تتألق في أحدث جلسة تصوير

على الموتوسيكل .. ميار الغيطى تتألق بالكاجوال .. شاهد

تلف الأسنان و إعتام عدسة العين أبرزها.. مخاطر نقص الكالسيوم على الصحة