لجنة الدراما تعد تقرير نصف شهر عن الحالة الدرامية

عقدت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، اجتماعا اليوم لمناقشة تقارير الرصد الأعمال المعروضة فى الاسبوع الثالث من شهر رمضان .





قال مجدي لاشين، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة ناقشت اليوم إصدار تقرير نصف شهري عن الأعمال المعروضة خلال شهر رمضان في أول أسبوعين منه.





وحول موعد الانتهاء من إعداد التقرير النصف شهرى للاعمال التى عرضت خلال الأسبوعين الماضيين ، قال لاشين فى تصريحات ل "صدى البلد" من المقرر الإنتهاء من صياغته غدا وسيتم إعلانه فور الانتهاء من اعداده .





وحول ملامح التقرير الخاص بالنصف الأول من شهر رمضان ، قال لاشين أن التقرير لن يتحدث عن مخالفات أو ملاحظات كتقرير الأسبوعين الأول والثاني الذى رصد الأعمال الدرامية





وتابع : ان التقرير النصف شهر سيتناول الحالة الدرامية التى عرضت ، وبيان ما إذا كان هناك تنوع في الموضوعات التي تناولتها المسلسلات أم لا .