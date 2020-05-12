AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عايدة رياض: جاملت ناس كتير ومحدش جاملني.. فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:43 م
عايدة رياض
عايدة رياض
Advertisements
هاني حسين
قالت الفنانة عايدة رياض، إنها دخلت الوسط الفني عن طريق الفرقة القومية للفنون الشعبية حيث كانت راقصة فيها.

وأضافت عايدة رياض في حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :"أنا جاملت ناس كتير ومحدش جاملني".

وتابعت عايدة رياض:"  أنا مش جريئة ولكني طيبة، واعترف أنني لست زكية".

برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة أون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيخ الحارة لـ حمو بيكا: أخبار الرقاصة إيه.. ورد فعل غريب من الأخير.. فيديو

شيخ الحارة لـ حمو بيكا: بتروح لـ محمد رمضان المكتب ومحدش بيدخلك.. والأخير يعترف.. فيديو

حلمي بكر فى شيخ الحارة والجريئة: مطربين كتير لازم يقعدوا في البيت.. فيديو

عايدة رياض عن عدم زواجها بعد محرم فؤاد: اتعقدت من الجواز

إيناس الدغيدي لـ عايدة رياض: كبرتي على الأدوار الجريئة.. والأخيرة: بطلت من 15 سنة ..فيديو

عايدة رياض: محمد رمضان بلا تاريخ.. ومش محتاجة حد يشغلني.. فيديو

ترشيحاتنا

السعودية.. شروط استثناءات منع التجول للقطاع الخاص

محمد يوسف: توليت منصب المدرب العام حبا في الأهلي والخطيب.. ويشرفني العمل في أي منصب بالأهلي

تشييع جنازة الفنان إبراهيم نصر من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية

أحمد حلمي ينعى إبراهيم نصر بكلمات مؤثرة

علي جمعة يكشف عن منحة إلهية حدثت لمصر بعد غرق فرعون

فرض حظر تجول كامل من 30 رمضان حتى انتهاء العيد في السعودية

AdvertisementS

فرض حظر تجول كامل من 30 رمضان حتى انتهاء العيد في السعودية

مصر الـ 9 عالميا.. شاهد.. الأبحاث المصرية الخاصة بعلاج فيروس كورونا

منطقة موبوءة.. إصابة جميع العاملين بمستشفى الزهراء الجامعي بـ كورونا

هل تفرض الحكومة الحظر الشامل في الأسبوع الأخير من رمضان وعيد الفطر؟.. مصدر يرد

الحقوني أنا زميلتكم وأصبت بكورونا.. قصة وفاة رشا حلمي من الاستغاثة وحتى الجنازة

مصر تأتي قبل إسرائيل وتركيا.. خطة الدولة لتقديم 27 بحثا عالميا للوصول لعلاج كورونا

أمطار تصل للسيول.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة من الخميس حتى الإثنين.. والعظمى 42

يستهدف الفتيات حتى سن 15 عاما.. سكرتير البابا تواضروس الثاني يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل مشروع "بنت الملك"

الصحة: تسجيل 347 إصابة جديدة بـ كورونا..و 11 حالة وفاة

الكاف يحسم الجدل حول موعد عودة البطولات الأفريقية

تقارير: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يشرك الزمالك في كأس العالم للأندية ويصدم الأهلي

قرينة الرئيس توجه التهنئة لـ الممرضين والممرضات في اليوم العالمي للتمريض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوسواس القهرى الأبرز.. أسباب غير متوقعة وراء السمنة المفرطة

نشرة المرأة والصحة .. 9 أخطاء تعرضك لـ فيروس كورونا .. كندة علوش تتألق برفقة عمرو يوسف

بمكون واحد.. وصفة غير متوقعة تخلصك من الرؤوس السوداء في دقائق