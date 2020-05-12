عايدة رياض: جاملت ناس كتير ومحدش جاملني.. فيديو

قالت الفنانة عايدة رياض، إنها دخلت الوسط الفني عن طريق الفرقة القومية للفنون الشعبية حيث كانت راقصة فيها.
وأضافت عايدة رياض في حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :"أنا جاملت ناس كتير ومحدش جاملني".
وتابعت عايدة رياض:" أنا مش جريئة ولكني طيبة، واعترف أنني لست زكية".
برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.
يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة أون.