عايدة رياض: جاملت ناس كتير ومحدش جاملني.. فيديو

دخلت الوسط الفني عن طريق الفرقة القومية للفنون الشعبية حيث كانت راقصة فيها. قالت الفنانة عايدة رياض ، إنها





نا جاملت ناس كتير ومحدش جاملني". وأضافت عايدة رياض في حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :"أ





وتابعت عايدة رياض:" أنا مش جريئة ولكني طيبة، واعترف أنني لست زكية".





برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.



