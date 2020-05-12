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توك شو

عايدة رياض عن عدم زواجها بعد محرم فؤاد: اتعقدت من الجواز

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:37 م
عايدة رياض
عايدة رياض
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هاني حسين
كشفت الفنانة عايدة رياض، عن سر عدم زواجها مجددا بعد الفنان محرم فؤاد.


وقالت عايدة رياض، في حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، "اتعقدت من الزواج".


وأضافت عايدة رياض "كان هناك فارق سن بيني وبين محرم فؤاد، وكان بيغير عليا، وكان قافل الدنيا عليا جدا".


وتابعت عايدة رياض "لم أتزوج بعد محرم فؤاد ولكنني دخلت في 3 قصص حب".


برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.


يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة أون.

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