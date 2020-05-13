"الحب في زمن الكورونا" رواية جديدة لـ أماني التونسي

أصدرت الكاتبة "أماني التونسي" رواية جديدة تحمل عنوان "ليالي الكورونا ..الحب في زمن الكورونا" عبر الانترنت، وسيتم طرحها للبيع أونلاين في غضون أيام.
وتتحدث الرواية عن الفترة الحالية التي يعيشها العالم أجمع وقد أثرت بشكل كبير على الحياة والبشر، وبالطبع تعتبر من أصعب الفترات التي مرت على مصر في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة.
وتتناول الرواية زاوية مختلفة لتلك المعاناة بشكل لايت عن مجموعة من الأشخاص من الطبقة المتوسطة المسجونين في مكان ما وقت الإعصار، ثم يجتاح فيروس كوفيد 19 العالم، فيحبسون أنفسهم رغمًا عنهم بسبب حظر التجول، وتناقش الرواية قصص الحب وتأثير هذه الجائحة على البشر والعلاقات.
و الجدير بالذكر أن "أماني التونسي" يصدر لها قريبًا فيلم جديد باسم "توأم روحي" من بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد وإخراج عثمان أبو لبن، وقد صدر لها من قبل فيلم "قصة حب" من بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم والذي حقق نجاح كبير في الأوساط الشبابية، كما صدر لها فيلم "بين بحرين" والذي نالت عنه جائزة أفضل سيناريو من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.