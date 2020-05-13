التحالف العربي: ميليشيات الحوثي ارتكبت 3221 خرقاً لوقف إطلاق النار في اليمن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أن مليشيات الحوثي ارتكبت 69 خرقا لوقف النار خلال الـ24 ساعة الماضية فقط. إطلاق





وأضاف التحالف أن اختراقات ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار منذ إعلانه حتى اليوم؛ بلغت 3221 اختراقا.





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وأوضح التحالف أن الاختراقات شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستية.





وأكد التحالف التزامه بوقف إطلاق النار المتفق عليه ودعم جهود المبعوث الأممي في اليمن.



