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أخبار العالم

التحالف العربي: ميليشيات الحوثي ارتكبت 3221 خرقاً لوقف إطلاق النار في اليمن

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:37 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أن مليشيات الحوثي ارتكبت 69 خرقا لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية فقط.

وأضاف التحالف أن اختراقات ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار منذ إعلانه حتى اليوم؛ بلغت 3221 اختراقا.

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وأوضح التحالف أن الاختراقات شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستية.

وأكد التحالف التزامه بوقف إطلاق النار المتفق عليه ودعم جهود المبعوث الأممي في اليمن.

وشدّد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وتطبيق أقصى درجات النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروغ لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.
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