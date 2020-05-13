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فن

لما كنا صغيرين الحلقة 19.. محمود حميدة يضع خالد النبوي في مأزق

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:28 ص
صدى البلد
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شروق حمدى

عُرضت الحلقة 19 من مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنانة ريهام حجاج، ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2020.

وشهدت أحداث الحلقة موافقة وائل "كريم قاسم" العمل مع سليم " محمود حميدة" فى الاتجار بالمخدرات بدلا من يحيى "محمود حجازى" وذلك بعد اقناع دنيا " ريهام حجاج" و ياسين "خالد النبوى" له انهم يحاولون الإيقاع به وكشف حقيقته .

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دنيا وياسين يحاولا إقناع وائل بالإبلاغ عن سليم بأنه حاول اقناعه بالاتجار في المخدرات

بالفعل يتعاون وائل مع الشرطة ويقبل عرض سليم وعند قدوم الشرطة للقبض عليه متلبسا لا يجدون شيئا.

بينما اجتمع سليم مع رفيق المحامى وضحكوا على ما حدث مع وائل وياسين بعدما دبروا لهم مقلب ولم تجد الشرطة مخدرات. 

"لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.


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