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تكنولوجيا

Google Maps يضيف ميزة مشاركة الموقع لمستخدميه..صور

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:01 م
Google Maps يضيف
Google Maps يضيف ميزة مشاركة الموقع لمستخدميه..صور
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قسم التكنولوجيا
أصبح تطبيق خرائط جوجل الشهير google maps لا غني عنه فى حياتنا اليومية، حيث يعتمد عليه كثير من المستخدمين وأصحاب السيارات في المشاوير اليومية، لذلك قامت "جوجل" بإصدار تحديث جديد لسهولة مشاركة الموقع باستخدام التطبيق.

وبحسب جي إس إم آرينا التقني، أصدرت جوجل Google الأمريكية اليوم تحديثًا لتطبيق الخرائط خاصتها، والذى يقدم واجهة جديدة تسمح  للمستخدمين بمشاركة احداثيات الموقع بكل سهولة، بالإضافة إلى البيانات الأساسية مثل الإسم و مقدار شحن بطارية الهاتف.

Old vs New - image source: Android Police

 ويمكن الوصول إلى قائمة مشاركة الموقع بالضغط على صورة المستخدم أعلى يمين شاشة تطبيق google maps ، ثم اختيار مشاركة الموقع  سوف تظهر قائمة جهات الإتصال.


ويوفر تطبيق جوجل ماب خاصية تحديد المسافات بين الأماكن التى يريد الأشخاص الذهاب إليها ومعرفة عدد الكيلومترات بالتفصيل، من خلال اختيار نقطة البداية و تحديد قياس المسافة Measure distance ثم مكان التوقف.

Old vs New - image source: Android Police

وتحتوي خرائط Google على خاصية تتيح للمستخدمين الحصول على ترجمة Translate لأسماء المطاعم والأماكن الأخرى التي يحتاجون إليها أثناء السفر إلى دول أجنبية، مما يوفر الجهد والوقت للأشخاص المسافرين.

كما تقوم جوجل بتحديث الخرائط  Google Maps بانتظام وبشكل مستمر، لذلك يجب التأكد من تنزيل النسخة 10.40.2 على هاتفك الأندرويد، للتمتع بالميزة الجديدة.

Old vs New - image source: Android Police
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