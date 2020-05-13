سوق السفر العربي: 314 مليار دولار انخفاضا فى إيرادات الطيران بسبب كورونا

يقام معرض سوق السفر العربي بمشاركة كل تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، وجوزيف فارادي، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة "ويز إير"، كحدث افتراضي يقام من الأول حتى الثالث من شهر يونيو 2020.





وأكد القائمون على معرض سوق السفر العربي أن أحدث التحليلات الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا"، تشير إلى أن أزمة كوفيد-19 ستتسبب في انخفاض إيرادات المسافرين لشركات الطيران في العالم بنحو 314 مليار دولار أمريكي، بانخفاض نسبته 55% مقارنةً بعام 2019.





وأشاروا إلى أنه في ضوء هذه المتغيرات، سيسلط الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي ضمن سلسلة من الندوات الرقمية والمقابلات التي يديرها جون ستريكلاند، الخبير في قطاع الطيران ومدير شركة "جي إل إس" للاستشارات، الضوء على الإجراءات التي تتخذها شركات الطيران لمواجهة التأثير المباشر لهذه الجائحة على أعمالها.





ويناقش السير تيم كلارك الذي كرّس 35 عامًا للنهوض بطيران الإمارات لتصبح أكبر شركة طيران للمسارات الجوية بعيدة المدى في العالم، والذي ساهم أيضًا في الجهود التي بُذلت لتحويل دبي إلى مركز عالمي في قطاع السفر، سيناقش الفترة الطويلة التي أمضاها في الشركة، كما سيتناول في الوقت عينه استجابة الشركة والإجراءات التي اتخذتها للتعامل مع جائحة كورونا الحالية.





كما سيتم تسليط الضوء على استراتيجية طيران الإمارات المستقبلية، مع التركيز على خططها لجعل الطيران أكثر أمانًا من خلال تبني أدوات التكنولوجيا.





فيما سيتطرق جوزيف فارادي، الرئيس التنفيذي لشركة "ويز إير" للطيران الاقتصادي منخفض التكلفة، بدوره إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الشركة، والتي ساعدتها على مواصلة عملياتها أثناء تفشي هذا الوباء.





في السياق ذاته، سيستحوذ الإطلاق الوشيك لعمليات شركة "ويز إير" في أبوظبي بالشراكة مع شركة أبوظبي التنموية القابضة على محور النقاشات الرئيسية خلال هذا الحدث، والذي سيعزز من مكانتها السوقية في قطاع الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة.





من جانبها، قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "لا تزال صناعة الطيران تواجه ظروفًا صعبة، حيث من المتوقع في هذا الشأن أن تنخفض إيرادات المسافرين لشركات الطيران في العالم بنسبة تزيد عن 55% عام 2020. ولمعالجة هذه المشاكل والتحديات، قررنا استضافة اثنين من أكثر الشخصيات المؤثرة والفاعلة في صناعة الطيران للتعرف على إجراءاتهم واستراتيجياتهم المستقبلية".





بالإضافة إلى هذين المتحدثين، ستقدم الندوة الرقمية التي تنظمها "سيريوم" تحليلات قوية ومؤثرة لدعم أداء أعمال الشركات. ولطالما ساهمت "سيريوم" من خلال خبرتها الواسعة الممتدة على مدى عقود من الزمن، في دعم الشركات المصنعة للطائرات، وكذلك المطارات وشركات الطيران وغيرها، وساعدتهم على رسم مستقبل أعمالهم ودعم صناعة السفر بشكلٍ عام.





ويجري السير تيم كلارك مقابلته يوم الاثنين الأول من يونيو من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت دولة الإمارات (أي من الساعة الثامنة وحتى التاسعة صباحًا حسب التوقيت الصيفي لبريطانيا). تليها مقابلة جوزيف فارادي يوم الأربعاء الثالث من يونيو في التوقيت ذاته. في حين تقام الندوة الرقمية التي تديرها "سيريوم" في الثالث من يونيو، وتحديدًا من الساعة الخامسة والربع حتى السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات (من الثانية والربع حتى الثالثة عصرًا بالتوقيت الصيفي لبريطانيا).





يذكر أن الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي سيقام من الاثنين 1 حتى الأربعاء 3 يونيو 2020 للراغبين بالتسجيل وحضور فعالياته.