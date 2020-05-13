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تعليم

جامعة بنها تلزم العاملين بارتداء الكمامات للوقاية من كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:55 ص
جامعة بنها - صورة
جامعة بنها - صورة أرشيفية
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أ ش أ
 أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها على إتخاذ جميع الاحتياطات الواجب مراعاتها للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالجامعة والإلتزام بتعليمات وزارة الصحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "السعيد"- فى بيان اليوم الأربعاء - أن الجامعة قامت بتوزيع عدد كبير من الكمامات وزجاجات من الكحول المطهر على العاملين بالإدارة والكليات ، فضلا عن توفير وسائل الحماية الشخصية" PPE " للأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفيات الجامعية التى تضمن عدم انتقال العدوى لهم وذلك بدعم كامل من وزارة التعليم العالي والمجلس الاعلي للمستشفيات الجامعية وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

من جانبها قالت سامية عبدالحميد أمين عام الجامعة إنه تم التنبيه على جميع العاملين بالجامعة الإلتزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات خلال فترة العمل واتباع إجراءات الحماية حفاظا علي سلامتهم.
وأشارت عبد الحميد إلى استمرار أعمال التعقيم والتطهير بكافة المنشآت الجامعية والمكاتب الإدارية داخل الجامعة والكليات وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة التي تتخذها الجامعة للحد من فيروس كورونا المستجد.
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