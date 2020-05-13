التفاصيل الكاملة لصلاة التراويح والتهجد من الجامع الأزهر

كشف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على أروقة الجامع الأزهر، عن استعدادات الجامع الأزهر لبث أول صلاة للتراويح والتهجد في العشر الاواخر من رمضان عبر البث المباشر لصفحات الأزهر.









وقال عبد المنعم فؤاد، إنه تم التنسيق مع اذاعة القرآن الكريم والأزهر الشريف، لعمل بث إذاعي للصلاة، منوها أنه سيتم تخصيص وقت معين للإذاعة نظرا لالتزامها بأوقات معينة، ومن ثم يسكمل البث المباشر للأزهر الصلاة إلى النهاية.





وأشار إلى أن إمامة الصلاة ستكون بالتناوب بين أئمة الجامع الأزهر وشيوخ منتدبين من إذاعة القرآن الكريم، منوها أنه سيتم القراءة بجزء في التراويح والتهجد وبالقراءات العشر.





هل تغني صلاة التهجد عن صلاة التراويح؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وذلك خلال فتوى مسجلة له.





وأجاب "عاشور"، قائلًا: إن صلاة التراويح هي الصلاة المخصوصة بليل رمضان وصلاة التهجد تصلي في كل وقت في رمضان أو في غير رمضان ويطلق على الاثنين قيام الليل.





وأضاف "عاشور"، أن صلاة التهجد لا تغني عن التراويح فكل صلاة برأسها أي نصلي التراويح، وهي الأولى في شهر رمضان فإن استطعت أن تصلي التراويح ثم بعد ذلك تصلي التهجد فيكون هذا أفضل.





وأشار الى أنه إن لم تستطع فاجعل تهجدك في أول الليل صلاة تراويح حتى تصلي الصلاة الخاصة بشهر رمضان المبارك.



