بالفيديو كونفرانس..محافظ الإسكندرية يلتقي عمدة مدينة باڤوس..صور

التقي اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، اليوم، فيدوناس فيدونوس، عمدة مدينة باڤوس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث سبل تعزيز اتفاق التآخي الذي وقع بين المدينتين عامي 2018 و2019، وبحث آليات التعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد علي كل المدينتين لاسيما مع اعتمادهما على السياحة.





وخلال اللقاء، أكد محافظ الإسكندرية ضرورة تفعيل بنود اتفاقية التآخي بين الجانبين لاسيما أن هذا الإتفاق يؤكد عمق العلاقات بين مصر وقبرص، وبين الإسكندرية وباڤوس، مرحبا بكافة أشكال التعاون التي من شأنها تعزيز العلاقات والخطط المستقبلية بين المدينتين.





وأوضح أن اتفاقية التوأمة بين الإسكندرية وباڤوس تتضمن فى بنودها التعاون فى مجالات الثقافة والسياحة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والشباب والرياضة والنواحى الاجتماعية وغيرها من المجالات ذات الإهتمام المشترك و الذي سيعود بالنفع على المدينتين





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بدوره، أكد عمدة باڤوس علي استمرار التعاون بين الجانبين، وتعزيز إتفاقية إنشاء خط طيران بين المدينتين بحيث تكون بافوس مركز للسياح الأوروبيين والروس لزيارة الإسكندرية. مشيرا إلي أنه سيقوم بإرسال خطاب نوايا مشترك بتوقيعه وتوقيع محافظ الإسكندرية يوجه لشركة راين أير" "Rayan Air" التي ستتولى خط الطيران بين المدينتين.





هذا وتطرق الطرفان الحديث عن تعديات أزمة كورونا والوضع الحالي لفيروس كورونا كوفيد-19 و ما ترتب عليه من تداعيات اقتصادية أثرت بالسلب علي مدينة الإسكندرية، وكذا مدينة بافوس التي يعتمد إقتصادها على السياحة بنسبة 60%.