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برلمان

نائب: قوانين الانتخابات على أولوية البرلمان لإصدارها قبل نهاية دور الانعقاد

الخميس 14/مايو/2020 - 09:45 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب عصام القاضى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن هناك عددا من القوانين التى لابد أن ينجزها البرلمان ويقوم بإصدارها خلال دور الانعقاد الحالى.

وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين الخاصة بالانتخابات مثل قانون انتخابات مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر وقانون مجلس الشيوخ.

وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه لابد من إقرار هذه القوانين خلال دور الانعقاد الحالى، خاصة وأنه من المقرر أن يتم فضه فى شهر يوليو الحالى، لأنه ليس من الممكن إجراء الانتخابات بالنظام القديم لقوانين الانتخابات، طبقا للدستور الحالى.

وكان قد رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأسبوع الماضى، بعد الانتهاء من مناقشة 50 مادة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، من أصل 241 مادة، مع الدعوة لجلسة أخرى يوم 17 مايو الجاري.

وشهدت الجلسة العامة، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي برقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل بسبب الظروف الأمنية والصحية.

كما وافق البرلمان في جلسته ، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، وفرض رسوم على البنزين والسولار.
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