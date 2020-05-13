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أخبار البلد

وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة مترو الشهداء ويدفع بقطارات إضافية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:05 م
وزير النقل بمحطة
وزير النقل بمحطة الشهداء
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حمادة خطاب

أجرى وزير النقل كامل الوزير، جولة تفقدية مفاجئة بمحطة الشهداء لمترو الأنفاق (التبادلية بين الخطين الأول والثاني)، في الرابعة والنصف عصر اليوم لمتابعة انتظام حركة مترو الأنفاق ومتابعة تقديم كافة التسهيلات للركاب.


تفقد الوزير، المحطة وتابع مرور اكثر  من 10 قطارات بالخطين الأول والثاني ووجه قيادات المترو بالدفع الفوري بقطارات إضافية في اي محطة تظهر بها تكدسات بالتزامن مع خروج الموظفين من الهيئات والشركات والوزارات اضافة الى  تواجد كافة قيادات مترو الأنفاق إلى جميع المحطات لمتابعة حركة الركاب وموافاته بتقارير على مدار الساعة عن حركة المترو في الخطوط الثلاثة وكذلك استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر للمحطات والقطارات.


وفي لقائه مع عدد من الركاب حرص الوزير التأكيد على أهمية ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا واهمية التطهير المستمر للايدي بالكحول مشيرا إلى ان وزارة النقل تقوم بالتطهير والتعقيم المستمر للقطارات وأن كافة العاملين بوزارة النقل في خدمة المواطن المصري.


ثم توجه الوزير إلى محطة مصر  للسكك الحديدية واطمئن على نظافة المحطة وعلى جداول التشغيل الخاصة بالفترة القادمة  مؤكدا رفع  درجة الاستعداد القصوى استعدادا لسفر الركاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل سفر الركاب وكذلك التطهير المستمر للمحطات والقطارات لمجابهة فيروس كورونا.

وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة مترو الشهداء ويدفع بقطارات إضافية
وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة مترو الشهداء ويدفع بقطارات إضافية
وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة مترو الشهداء ويدفع بقطارات إضافية
وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة مترو الشهداء ويدفع بقطارات إضافية
وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة مترو الشهداء ويدفع بقطارات إضافية
وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة مترو الشهداء ويدفع بقطارات إضافية
وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة مترو الشهداء ويدفع بقطارات إضافية
وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة مترو الشهداء ويدفع بقطارات إضافية
وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة مترو الشهداء ويدفع بقطارات إضافية
وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة مترو الشهداء ويدفع بقطارات إضافية
وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة مترو الشهداء ويدفع بقطارات إضافية
وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة مترو الشهداء ويدفع بقطارات إضافية
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