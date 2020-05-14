وزير الري يجتمع بقيادات الوزارة لبحث الاستعدادات للموسم الصيفي





وبحث الاجتماع آليات الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات ومتابعة مدى جاهزية محطات الرفع والطلمبات، وجاهزية شبكة المصارف العامة استعدادا للموسم الصيفي .





يذكر أن وزير الرى أكد على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة فضلًا عن رفع أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لمواجهة أية أمطار مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.



اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى مع عدد من قيادات الوزارة ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.