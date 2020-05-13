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مرأة

طريقة عمل الكبدة بالردة.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:36 م
طريقة عمل الكبدة
طريقة عمل الكبدة بالردة
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آية التيجي

يمكن تحضير الكبدة بالردة بوصفة مميزة ولذيذة للغاية، وقدمت الشيف هالة فهمي خلال برنامج سفرة و طبلية طريقة عمل الكبدة بالردة، وذلك باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة.


وقت التحضير: 30 دقائق
وقت الطهي: 20 دقيقة
تكفي لـ: 5 أشخاص

ويمكن تحضير طريقة عمل الكبدة بالردة في وجبة الإفطار كأحد اشهي الاكلات، وايضا لما تحمله من فوائد والتي يمكن ان تمد الجسم بالعناصر التي يفقدها خلال فترة الصيام، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل الكبدة بالردة 

مكونات طريقة عمل الكبدة بالردة :

كيلو كبدة
3 كوب ردة
نصف كوب دقيق ابيض
ثوم بودر
بصل بودر او ماء بصل
كمون
كزبرة
عصير ليمون
ملح وفلفل
خل 
زيت غزير للقلي

طريقة عمل الكبدة بالردة :

1- يتم غسل الكبدة بالملح والليمون.

2-  نجهز التتبيلة بخلط عصير ليمون مع ثوم مفروم، وملح وكمون، وملح وثوم بودر، وبصل بودر، مع إضافة الكبدة لها بعد نقع الكبدة في ماء بصل لمدة 10 دقائق.

3-  ثم نضع شرائح الكبدة في الردة، ويتم تحميرها في زيت غزير.

وإليكم فيديو يوضح الوصفة بالتفصيل..
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