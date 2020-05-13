AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

منة عرفة تكشف سبب عدم ظهور الثعبان وتلوين شعرها ببرنامج رامز مجنون رسمي

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:33 م
الفنانة منة عرفة
الفنانة منة عرفة
Advertisements
اسراء صبري
قالت الفنانة منة عرفة، عند سؤالها عن عدم إجابتها ما ناتج جمع 3+5 في برنامج رامز مجنون رسمي، إنها لا تستطيع حساب أي رقم في حقيقة الامر، متابعة:"كنت متوترة وبردانة، وانا فعلا مبعرفش احسب أي حاجة".

وتابعت خلال مداخلتها الهاتفية،:"أن سبب عدم تكتيف يديها بالكرسي، هو أن اثناء التصوير كان المقبض ضاغط أوى علي إيدي، وعشان كدا طلبت أنهم يوسعوه شوية ولما وسع كان كبير علي إيدي".

وأوضحت منة عرفة، أن بعد ظهور رامز جلال وقبل بداية المقلب، تم تثبيت إيدي بقوة حتى لا أصاب أثناء الحركة.

وكشفت منة عرفة، أنها أول حلقة تم تسجيلها في برنامج رامز مجنون رسمي، معقبة:" عشان كدا مكنش لسة فيه ولا التعبان ولا تلوين الشعر"

وأشارت إلي أن أولى حلقات البرنامج لم تكن تعلم ذلك، ولكن مع الوقت والحلقات قام فريق الإعداد بإضافة تلك الامور، بالإضافة إلى أغنية "رامز جلال نجم اليوتيوب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامز جلال لـ ياسمين صبري: القمر بين إيدي.. شاهد

بعد خوف وانهيار منة عرفة .. تعرف على فقرة تم حذفها من رامز مجنون رسمى

رغم هروبها من حقيقة ارتباطهما.. 10 صور لـ منة عرفة مع علي غزلان تضعها في مأزق

حول علاقتهما.. قرار صارم من منة عرفة على ارتباطها بـ على غزلان.. شاهد

منة عرفة تكشف تفاصيل عملها القادم ودورها في مسلسل ليالينا 80.. فيديو

ترشيحاتنا

عودة 143 مصريا من العالقين في السودان إلى مرسى علم

حذاء أمينة خليل وملابس بسمة.. منة عرفة تكشف فبركة رامز مجنون رسمي

بعد اعتراف بيومي فؤاد بتواضع مسلسل رجالة البيت.. أحمد فهمي وأكرم حسني في ورطة

طبيب بحجر العلمين: أي حد يزور المستشفى ويشوف الحالات هيترعب ومش هيهزر بشأن كورونا

نتائج مبشرة.. روسيا تكشف العقار الأكثر فعالية لعلاج كورونا

كنا سخفا ودمنا تقيل.. بيومى فؤاد يكشف سر فشل رجالة البيت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط صيدليات تبيع الكمامات بأسعار مبالغ فيها.. صور

شاهد أفخم سيارة رياضية من جيلى تظهر أثناء اختبارها.. صور

أحلى من الكافيهات.. طريقة تحضير فرابتشينو في البيت