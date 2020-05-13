منة عرفة تكشف سبب عدم ظهور الثعبان وتلوين شعرها ببرنامج رامز مجنون رسمي

قالت الفنانة منة عرفة، عند سؤالها عن عدم إجابتها ما ناتج جمع 3+5 في برنامج رامز مجنون رسمي ، إنها لا تستطيع حساب أي رقم في حقيقة الامر، متابعة:"كنت متوترة وبردانة، وانا فعلا مبعرفش احسب أي حاجة".





وتابعت خلال مداخلتها الهاتفية،:"أن سبب عدم تكتيف يديها بالكرسي، هو أن اثناء التصوير كان المقبض ضاغط أوى علي إيدي، وعشان كدا طلبت أنهم يوسعوه شوية ولما وسع كان كبير علي إيدي".



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وأوضحت منة عرفة ، أن بعد ظهور رامز جلال وقبل بداية المقلب، تم تثبيت إيدي بقوة حتى لا أصاب أثناء الحركة.





وكشفت منة عرفة، أنها أول حلقة تم تسجيلها في برنامج رامز مجنون رسمي، معقبة:" عشان كدا مكنش لسة فيه ولا التعبان ولا تلوين الشعر"





وأشارت إلي أن أولى حلقات البرنامج لم تكن تعلم ذلك، ولكن مع الوقت والحلقات قام فريق الإعداد بإضافة تلك الامور، بالإضافة إلى أغنية "رامز جلال نجم اليوتيوب".