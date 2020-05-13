سميرة عبد العزيز: الرجالة اللى بترقص وبتنكش شعرها دا مش فن دا تهريج

قالت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، إنها تقدر وتحترم الأعمال المسرحية التى يقدمها الفنان الكبير محمد صبحى.

وأضافت عبد العزيز فى حوارها ببرنامج "رأى عام" المذاع عبر فضائية "تن" تقديم الإعلامى عمرو عبد الحميد، أن الفنان محمد صبحى يقدم فى أعماله المسرحية فكرة وطنية ممزوجة بالكوميديا".

وتابعت الفنانة سميرة عبد العزيز قائلة:"أنا ضد أى عمل فنى يقدم لمجرد الضحك فقط، ضد اللى بيلبسوا مقطع وبينكشوا شعرهم عشان يضحكوا الناس".

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وأكدت سميرة عبد العزيز، ضرورة، أن يتضمن أى عمل فنى فكرة وموضوعا يستفيد بها المشاهد.

وتابعت: أنا من أنصار الفن النظيف الذى يحترم عقل المشاهد،الرجالة اللي طالعين يرقصوا ويلبسوا شورتات عشان يضحكوا الناس ده مش فن ده تهريج.