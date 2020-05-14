فيروس كورونا يقضي على رضيع بريطاني عمره 3 أيام.. تفاصيل

سقط طفل حديث الولادة ضحية لفيروس كورونا بعد أن أصيبت به الأم قبل ولادته ونقلته إليه، ليتوفى الطفل في المستشفى بعد 3 أيام فقط، من قبل أن يرى نور الدنيا.

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تفاجأ الأطباء بأن نتيجة فحص أمّ الطفل كوليو كانت إيجابية قبل ولادتها، وقد ولد الطفل بمعدل ضربات قلب منخفض داخل مستشفى أميرة ويلز.





كان المولود الذي تعيش أسرته في مايستيج القريبة من ويلز يبلغ من العمر 3 أيام فقط عندما توفى، وقد أرجأ المحقق «كرايم هيوز» التحقيق في بونتيبريد منتظرًا النتائج الكاملة لفحص ما بعد الوفاة وسببها.





وسجلت بريطانيا وفاة 33.186 حالة إصابة بكورونا وظهر الاختبار إيجابي لـ 229.705 شخص وفقًا لصحيفة مترو.







وكشفت أرقامً جديدة من مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني (ONS) أن عدد القتلى في المملكة المتحدة قد يصل إلى 40.000، مما يجعلها الدولة الأكثر تضررا في أوروبا.

