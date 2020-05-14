أودي تطرح سيارة مصفحة جديدة في روسيا.. تعرف على المواصفات والسعر

أصدرت شركة أودي العالمية لتصنيع السيارات، السيارة A8 L النسخة المصفحة أو إصدار Security من النسخة التقليدية التى تباع فى الأسواق ولكن هذه المرة فى السوق الروسي، ويجمع الإصدار الجديد بين المقصورة المحمية المقاومة للرصاص مع زجاج يلبي متطلبات الفئة العاشرة من الحماية.





السيارة أودي A8A8 L القياسية يستغرق تحويلها إلى إصدار Security ما يقرب من 400 ساعة عمل إضافي في منشأة مخصصة لذلك، ويتم اختبار جميع السيارات المدرعة من قبل السلطات الأمنية لتقييم مقاومة القناصين والقنابل اليدوية والنيران.





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وستكون السيارة قادرة على الهروب حتى مع وجود إطار معيب بفضل نظام متطور يسمح للسيارة بالسير بسرعات تصل إلى 80 كم/س بحد أقصى 80 كم في هذه الوضعيات.





تزن السيارة 3,875 كجم ليس فقط بسبب التصفيح الإضافي، ولكن بسبب الأجهزة الإضافية المثبتة من قبل أودي، والتي تشتمل على نظام إطفاء حريق بفوهات على الهيكل السفلي والإطارات وخزان الوقود، وأسفل غطاء المحرك يوجد صندوق مدرع مدمج يحتوي على الإلكترونيات الخاصة بالاتصال الداخلي، بالإضافة إلى بطارية إضافية.





إذا علقت السيارة، ولم يكن من الممكن فتح الأبواب بالطرق المعتادة، يمكن تنشيط نظام معين يعمل على تمزيق مفصلات الأبواب، كما أن هناك نظامًا لتنقية الهواء يغلق مداخل الهواء تلقائيًا في حالة اكتشاف مستوى عال من الملوثات، وبعد ذلك، يتم ضح الهواء النظيف عبر فتحات الهواء لفترة محدودة من الوقت.





ستستمد السيارة المصفحة قوتها من محرك V8 مزدوج التيربو المستخدم في S8 بنفس القوة 563 حصان و800 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتمكن من التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 6.3 ثانية، مما يجعلها أبطأ بثانيتين ونصف من S8 القياسية بسبب الوزن الإضافي، وتنخفض السرعة القصوة من 250 كم/س إلى 210 كم/س في الإصدار المصفح.





وستكلف سيارة أودي 750,000 دولار تقريبًا في روسيا على أن يكون التسليم بعد 3-6 أشهر من الطلب.



