حمدى الميرغنى يشارك جمهوره بصورة مع عادل إمام وسمير غانم

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وظهر فى الصورة برفيقة الفنان عادل إمام من مسلسل فلانتينو والفنان سمير غانم.
وكتب معلقا على الصورة: "قطبى الكوميديا المصرية.. حلم اى ممثل مصرى و عربى انه يشتغل مشهد واحد مع الاساتذه الكبار الزعيم و الأسطورة ربنا يخليهم لينا و الحمدلله انا حلمى اتحقق و زياده".
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نالت الصورة إعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالآتى:
وانت خليفتهم واحسن كوميديان حاليا
تستاهل كل خير انت دمك خفيف وعندك كاريزما
انت انسان موهوب و فى يوم هتكون زيهم
وتدور قصة مسلسل “فلانتينو” حول شخص يسمى فلانتينو ويلعب دوره الفنان عادل إمام، يمتلك العديد من المدارس التي تسمى باسمه، وتدير المدارس معه زوجته عفاف -دلال عبد العزيز-، ويتورط في العديد من القضايا بسبب تشابه اسمه مع شخص ما يورطه في وصولات أمانة، ويحاول هو البحث عن ذلك الشخص، ويكتشف أنها فتاة ويتطابق اسمه مع اسمها تمامًا ويقع في حبها، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي لايت ممزوج به بعض الكوميديا.
“فلانتينو” بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، وفاء صادق، طارق الإبياري، حمدي الميرغني، هدى المفتي، إنعام الجريتلي، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
وظهر فى الصورة برفيقة الفنان عادل إمام من مسلسل فلانتينو والفنان سمير غانم.
وكتب معلقا على الصورة: "قطبى الكوميديا المصرية.. حلم اى ممثل مصرى و عربى انه يشتغل مشهد واحد مع الاساتذه الكبار الزعيم و الأسطورة ربنا يخليهم لينا و الحمدلله انا حلمى اتحقق و زياده".
اقرأ أيضا: حمدي الميرغني ضيف برنامج "خلي بالك من فيفي" الليلة
نالت الصورة إعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالآتى:
وانت خليفتهم واحسن كوميديان حاليا
تستاهل كل خير انت دمك خفيف وعندك كاريزما
انت انسان موهوب و فى يوم هتكون زيهم
وتدور قصة مسلسل “فلانتينو” حول شخص يسمى فلانتينو ويلعب دوره الفنان عادل إمام، يمتلك العديد من المدارس التي تسمى باسمه، وتدير المدارس معه زوجته عفاف -دلال عبد العزيز-، ويتورط في العديد من القضايا بسبب تشابه اسمه مع شخص ما يورطه في وصولات أمانة، ويحاول هو البحث عن ذلك الشخص، ويكتشف أنها فتاة ويتطابق اسمه مع اسمها تمامًا ويقع في حبها، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي لايت ممزوج به بعض الكوميديا.
“فلانتينو” بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، وفاء صادق، طارق الإبياري، حمدي الميرغني، هدى المفتي، إنعام الجريتلي، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.