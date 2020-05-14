مصطفى أبو زيد: زيادة الأجور كلف الدولة في الموازنة المستهدفة 34 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية إن الدولة المصرية كل حين وآخر تقدم دعما ومساندة لـ جميع شرائح المجتمع خاصةً أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط لتقليل الأعباء المعيشية عليهم.





وأضاف "أبو زيد" من خلال حوارة ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على "القناة الأولى المصرية" أن الدولة تحاول تلبية رغبات المواطن واحتياجاته اليومية وتهيئة المعيشة للجميع.





وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية إلى أن قانون ضريبة الدخل يهم كل بيت مصرى وبالتالى ما يحدث حاليًا بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين أو الموظفين بشكل عام.





وتابع مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية أن تخفيف الأعباء الضريبية تخفف الأعباء على موظفي الحكومة فى الدولة أو حتى بالقطاع الخاص.



