رئيس الإمارات يعفي مخالفي الإقامة من الغرامات.. والصحة العالمية تحذر من استمرار كورونا لفترة طويلة.. الأبرز في صحف الإمارات

محمد بن زايد: سنتجاوز تحدي «كورونا»

محمد بن راشد: العالم بعد الفيروس غير ما قبله

منظمة الصحة تجدد دعوتها إلى تضامن دولي لمواجهة جائحة القرن

استشهاد فلسطيني.. والاحتلال يستبيح «يعبد»

الولايات المتحدة تسجل 1.813 وفاة بكورونا في 24 ساعة

الصين تسجل انخفاضًا جديدًا وترصد 3 إصابات بكورونا





تناولت الصحف الإماراتية آخر المستجدات والقضايا المحلية والدولية فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد.





وقالت صحيفة "الاتحاد": "وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بالتخفيف عن العاملين في البلاد، وعليه أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من جميع الغرامات المترتبة عليهم متى ما وقعت المخالفة قبل الأول من مارس لهذا العام سواء كانوا من حملة أذونات وتأشيرات الدخول أو كانوا من فئة المقيمين متى بادروا إلى مغادرة الدولة خلال فترة المهلة الممنوحة والممتدة اعتبارًا من الثامن عشر من شهر مايو الجاري ولمدة ثلاثة أشهر".





وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن بُعد محاضرة استضافها مجلسه وكانت تحت عنوان «نقف معًا.. استجابة الرعاية الصحية لكوفيد - 19»، وأكد ولي عهد أبوظبي أن موظفي وزارة الصحة ووقاية المجتمع هم اليوم الخط الأمامي لأمن وصحة واستقرار البشر ومستقبلهم، مقدمًا الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا الدور.





وقال إنه "لا دولة الإمارات ولا الدول الأخرى توقعت أن يصادفنا هذا التحدي نحن في تاريخنا كبشر، الذي صدمنا بهذه السرعة وهذا الحجم، والإمارات حصدت ما زرعت".





وأضاف: «إنه تحدٍّ كبير ولكننا سنتجاوزه، وإننا على يقين بأننا سننجح في ذلك، ولكن علينا التحلي بالصبر».





وسجلت الولايات المتحدة 1.813 وفاة بكورونا في 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 84.059، وفق إحصاء نشرته جامعة جونز هوبكنز.





وبلغ عدد الإصابات في البلد الأكثر تضررًا جراء انتشار فيروس كورونا المستجد 1.389.935 حالة مؤكدة، بحسب جامعة جونز هوبكنز.





وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إن البلاد سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضًا من سبع حالات في اليوم السابق.





وذكرت اللجنة في بيان، اليوم الخميس، أن الحالات الثلاث الجديدة كلها إصابات محلية.





وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض المرض إلى 12 من ثمانية في اليوم السابق.





ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة الآن 82929، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.





وقالت صحيفة "الخليج": "أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قادرة على مواجهة الأزمات، وصناعة المستقبل".





جاء ذلك بمناسبة اختتام فعاليات اجتماع حكومة دولة الإمارات الذي عقد «عن بعد» بعنوان «الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد - 19».





وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اختتمنا اجتماعات حكومة الإمارات لإعداد استراتيجية الدولة بعد كوفيد 19.. سنراجع هيكل الحكومة وحجمها.. قد ندمج وزارات.. ونغير هيئات.. وسنجري تغييرات.. نحتاج حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة. مخطئ من يظن أن العالم بعد كوفيد 19 كالعالم قبله».





وأوردت الصحيفة، وصفت منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا بأنه أخطر جائحة شهدها العالم على مدى 100 عام، مشيرة إلى ضرورة التضامن الدولي لمواجهة الفيروس الذي أودى بحياة نحو 300 ألف بالعالم.





وأكد تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن جائحة فيروس كورونا تهدد العالم بخسارة التقدم المحرز في مجال الصحة، والتسبب في خسائر فادحة في الأرواح، وتعطيل سبل العيش، وإعاقة التقدم نحو أهداف التنمية العالمية في مجال الصحة.





واستشهد فتى فلسطيني وأصيب أربعة آخرون، أمس الأربعاء، في مخيم الفوار قرب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، فيما واصلت قوات الاحتلال محاصرة يعبد والتنكيل بأهلها وتنفيذ الاعتقالات عقب مقتل جندي «إسرائيلي» فجر الثلاثاء، في حين تم تعيين رئيس أركان الجيش «الإسرائيلي» الأسبق جابي أشكنازي وزيرًا للخارجية في الحكومة الائتلافية.





من جانبها، قالت صحيفة "البيان": "أعلنت مطارات أبوظبي، اليوم الخميس، عن تسهيل تسيير مجموعة من رحلات الإجلاء للرعايا بالتعاون مع الاتحاد للطيران من أبوظبي إلى 14 وجهة، واستقبال رحلات إجلاء المواطنين والمقيمين العائدين إلى أبوظبي من 12 وجهة، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجاري".





أخيرًا، أوردت "البيان" قول رئيس الطوارئ في منظمة الصحة العالمية إنه من المحتمل أن يستمر فيروس كورونا لفترة طويلة، محذرا أنه من المستحيل التنبؤ بموعد السيطرة على الجائحة.





وأوضح الدكتور مايكل رايان في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "هذا الفيروس ربما لا يختفي"، وقال إن عدد المصابين بكوفيد-19 حاليا منخفض نسبيا بحسب روسيا اليوم.





وأفاد أنه دون لقاح، قد يستغرق الأمر سنوات ليطور الناس مستويات كافية من المناعة ضد الفيروس.



