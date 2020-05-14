كبيرة علماء الصحة العالمية: السيطرة على جائحة كورونا خلال 4 إلى 5 سنوات

وسط آمال متزايدة تتعلق بإنهاء جائحة كورونا واحتواء انتشار الفيروس وتطوير لقاح فعال، قلل خبراء الصحة من توقعات تحديد موعد لكبح الوباء.





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حذرت مسئولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية من أن السيطرة على جائحة كورونا قد تستغرق فترة تتراوح من أربع إلى خمس سنوات.





وحول العالم، يوجد أكثر من 4.4 مليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، ويقترب عدد القتلى من 300000 حالة.





وقالت سمية سواميناثان، كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، للمؤتمر الرقمي لغرفة الاجتماعات في FT: "أود القول بأنه في فترة زمنية تتراوح من أربع إلى خمس سنوات، يمكننا أن نتحدث عن السيطرة على الوباء".





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وأضافت سواميناثان، أمام المؤتمر الرقمي لغرفة الاجتماعات العالمية لـ "فاينانشيال تايمز": "إن العوامل المؤثرة تدور حول ما إذا كان الفيروس ينشط وإجراءات الاحتواء المطبقة وتطوير لقاح".





وتابعت قائلة: "يبدو الآن أن اللقاح هو "أفضل سبيل للخروج"، مشيرة إلى أن هناك "الكثير من حالات الجدل والاعتراض" حول فعاليته وسلامته، وكذلك إنتاجه وتوزيعه العادل، حسبما ذكرت الصحيفة.





وفي وقت سابق، قال الدكتور مايك رايان، الذي يرأس برنامج الطوارئ الصحية للمنظمة، إنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بموعد اختفاء المرض.