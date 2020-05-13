الصحة العالمية: فيروس كورونا قد لا يختفي إلى الأبد

منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء إن فيروس كورونا المستجد قد لا يختفي أبدًا وقد ينضم فقط إلى مزيج الفيروسات التي تقتل الناس في جميع أنحاء العالم كل عام. قال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في، اليوم الأربعاء إن فيروسالمستجد قد لا يختفي أبدًا وقد ينضم فقط إلى مزيج الفيروسات التي تقتل الناس في جميع أنحاء العالم كل عام.





وبحسب "سي إن إن"، وقال ريان:"قد يصبح هذا الفيروس مجرد فيروس متوطن آخر في مجتمعاتنا وقد لا يختفي هذا الفيروس أبدًا. لم يختف فيروس نقص المناعة البشرية".





وأضاف ريان "أنا لا أقارن بين المرضين ولكن أعتقد أنه من المهم أن نكون واقعيين. لا أعتقد أن أي شخص يمكنه التنبؤ بموعد اختفاء أو اختفاء هذا المرض من الأساس".





وتابع أنه مع توفر اللقاح، "قد يكون لدينا فرصة للتخلص من هذا الفيروس ولكن يجب أن يكون اللقاح متاحًا، ويجب أن يكون فعالًا للغاية، ويجب أن يكون متاحًا للجميع وسنضطر إلى استخدامه. قد يستقر هذا المرض ليكون مشكلة طويلة الأمد أو قد لا يكون كذلك".





وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت أمس الثلاثاء، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بأنه من الفيروسات المخادعة التي يصعب إيجاد لقاح لها.





وأشارت الصحة العالمية إلى أن الدراسات المبكرة التي تجرى لتوفير علاجات لفيروس كورونا تحد من طول فترة المرض؛ مشددة على أن هناك حاجة ملحة لإجراء المزيد من الأبحاث.





وتجاوز إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا جول العالم 4 ملايين و376 ألفا، ووإجمالي الوفيات 294 ألفا، والمتعافين مليون و623 ألفا.



