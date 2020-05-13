AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة العالمية: فيروس كورونا قد لا يختفي إلى الأبد

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:43 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء إن فيروس كورونا المستجد قد لا يختفي أبدًا وقد ينضم فقط إلى مزيج الفيروسات التي تقتل الناس في جميع أنحاء العالم كل عام.

وبحسب "سي إن إن"، وقال ريان:"قد يصبح هذا الفيروس مجرد فيروس متوطن آخر في مجتمعاتنا وقد لا يختفي هذا الفيروس أبدًا. لم يختف فيروس نقص المناعة البشرية".

وأضاف ريان "أنا لا أقارن بين المرضين ولكن أعتقد أنه من المهم أن نكون واقعيين. لا أعتقد أن أي شخص يمكنه التنبؤ بموعد اختفاء أو اختفاء هذا المرض من الأساس".

وتابع أنه مع توفر اللقاح، "قد يكون لدينا فرصة للتخلص من هذا الفيروس ولكن يجب أن يكون اللقاح متاحًا، ويجب أن يكون فعالًا للغاية، ويجب أن يكون متاحًا للجميع وسنضطر إلى استخدامه. قد يستقر هذا المرض ليكون مشكلة طويلة الأمد أو قد لا يكون كذلك".

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت أمس الثلاثاء، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بأنه من الفيروسات المخادعة التي يصعب إيجاد لقاح لها.

وأشارت الصحة العالمية إلى أن الدراسات المبكرة التي تجرى لتوفير علاجات لفيروس كورونا تحد من طول فترة المرض؛ مشددة على أن هناك حاجة ملحة لإجراء المزيد من الأبحاث. 

وتجاوز إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا جول العالم 4 ملايين و376 ألفا، ووإجمالي الوفيات 294 ألفا، والمتعافين مليون و623 ألفا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تحسم الجدل حول اختفاء كورونا في الصيف

الصحة العالمية تصدم العالم بتطور جديد حول فيروس كورونا

حقيقة اختفاء كورونا في الصيف

%65 من قراء صدى البلد يتوقعون انحسار فيروس كورونا مع ارتفاع درجات الحرارة

الصحة العالمية تطلق مبادرة لتسريع تطوير لقاحات فيروس كورونا

وزير الصحة البريطاني لا يرجِّح إنتاج لقاح لفيروس كورونا هذا العام

ترشيحاتنا

حمدي رزق: أُقبّل يد آمنة نصير كونها فتحت موضوعات يخشى الرجال الاقتراب منها

أشرف الفيل: ضجوا بهذا الدعاء للنجاة من وباء كورونا.. فيديو

عشرة العمر.. ريم البارودي تهنئ صديقتها بعيد ميلادها

دعاء العشر الأواخر من رمضان.. احرص عليه يستجيب الله لك

أخف دم فى الدنيا.. أبو المعاطي زكي عن رضا عبد العال.. فيديو

عالم روسي كبير: حرارة الصيف قد تسهم في زيادة انتشار كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من الكافيهات.. طريقة تحضير فرابتشينو في البيت

مبهجة وأنيقة .. دعاء فاروق تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بإطلالة أنيقة .. ريهام أيمن تتألق فى أحدث ظهور لها