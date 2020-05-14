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أخبار العالم

ترامب: لن نعيد التفاوض مع الصين حول الاتفاق التجاري

الخميس 14/مايو/2020 - 01:42 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تعيد التفاوض مع الصين حول الاتفاق التجاري الذي وقع البلدان المرحلة الأولى منه في منتصف يناير الماضي.

وأضاف ترامب أن أزمة انتشار فيروس كورونا تكشف أن عصر العولمة قد انتهى.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانه أنه سيدرس مشروع قانون اقترحه عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ليندسي جراهام لفرض عقوبات ضد الصين بسبب سلوكها حيال أزمة انتشار فيروس كورونا.


وقال ترامب "أنا أحترم ليندسي جراهام وسأفكر بالتأكيد في مشروع قانون العقوبات على الصين، لذا سأراجعه بالتأكيد، ولكنني لم أره بعد".

وأوضحت القناة أن السيناتور جراهام اقترح ان يفرض الرئيس الأمريكي عقوبات ضد الصين ما لم تقدم الأخيرة تقريرًا شاملًا عن أسباب وظروف انتشار فيروس كورونا.

من جانبها، أكدت الصين أن الاتهامات الموجهة إليها بنشر معلومات مضللة أو إخفاء معلومات أساسية عن فيروس كورونا ومصدره عارية من الصحة.

وكان ترامب ووزير الخارجية الأمريكي قد دأبا على إطلاق تسمية "الفيروس الصيني" أو "فيروس ووهان" على فيروس كورونا في بداية انتشاره عالميًا. 
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