AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بجانب جنرال كبير.. ترامب يعين باحثا مغربيا مستشارا لتطوير لقاح لـ كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 02:27 ص
منصف السلاوي
منصف السلاوي
Advertisements
شيماء مصطفى
كشف مسئول في الإدارة الأمريكية، عن أن الرئيس دونالد ترامب، قرر تعيين مدير تنفيذي سابق في شركة "جلاكسو سميث"، وجنرال في قيادة جهود الحكومة، مستشارين لتطوير لقاح كورونا.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال المسؤول، إن المغربي منصف السلاوي سيتم تعيينه مستشارًا رفيعًا لقيادة جهود الحكومة الأمريكية لتطوير لقاح فيروس "كورونا" في البلاد.

وسيتولى الجنرال الأمريكي جوستاف بيرنا، رئاسة العمليات، والتي تأتي ضمن ما يسمى بعملية "Warp Speed"، لتسريع جهود تطوير لقاح ضد كورونا.

وحسبما ذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية، فإن السلاوي هو خبير في الصناعات الدوائية ويعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يتولى رئاسة قسم اللقاحات في شركة "جلاكسو سميث".

وكانت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، كشفت اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الولايات المتحدة سجلت 21467 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 13646061.

فيما ارتفعت حصيلة الوفيات في أمريكا إلى 82246، بعد تسجيل 1426 حالة جديدة.

وكشف كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فوتشي، لأعضاء مجلس الشيوخ، الثلاثاء، عن أن هناك 8 لقاحات على الأقل مرشحة لتكون علاجا فيروس كورونا ولكن لا تزال في مرحلة الاختبار السريري، وقد يكون بعضها جاهزًا في وقت مبكر من "أواخر الخريف".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة

اعتراف خطير من مستشار ترامب: لا نستطيع حماية الأمريكيين من فيروس كورونا.. فيديو

هل تنتهي المصافحة إلى الأبد؟.. مستشار ترامب يقترح تغييرات جذرية على النمط الغربي في الحياة

مستشار البيت الأبيض: في هذه اللحظة سنعيد فتح البلاد مرة أخرى

أكبر شركة تصنيع لقاحات تصدم العالم: لقاح كورونا لن يكون جاهزًا قبل نهاية 2021

ترامب: لقاح كورونا لن يكون جاهزا قبل نهاية 2020

ترشيحاتنا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزير التعليم .. وإعلان تفاصيل جديدة 15 مايو

كواليس القبض على شقيق المطرب الإماراتي حسين الجسمي

كان صديقي وبحبه.. حقيقة طلب أيمن نور من تامر أمين الانضمام للجماعة الإرهابية

كارتيرون والأهلى وأزمة نادى القرن.. 3 قرارات هامة لمجلس إدارة الزمالك.. فيديو

تركيا سبب رئيسي.. أنباء عن مقتل أفراد من الأسرة الحاكمة بـ قطر

الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تبدأ غدا وتستمر 5 أيام.. الحرارة تصل لـ 43 درجة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيروس كورونا يقضي على رضيع بريطاني عمره 3 أيام.. تفاصيل

بإطلالة جذابة.. جويل مردينيان تستعرض أناقتها.. شاهد

عواقب وخيمة.. عالم أمريكي يحذر من تعدد لقاحات فيروس كورونا