بجانب جنرال كبير.. ترامب يعين باحثا مغربيا مستشارا لتطوير لقاح لـ كورونا

كشف مسئول في الإدارة الأمريكية، عن أن الرئيس دونالد ترامب، قرر تعيين مدير تنفيذي سابق في شركة "جلاكسو سميث"، وجنرال في قيادة جهود الحكومة، مستشارين لتطوير لقاح كورونا.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال المسؤول، إن المغربي منصف السلاوي سيتم تعيينه مستشارًا رفيعًا لقيادة جهود الحكومة الأمريكية لتطوير لقاح فيروس "كورونا" في البلاد.





وسيتولى الجنرال الأمريكي جوستاف بيرنا، رئاسة العمليات، والتي تأتي ضمن ما يسمى بعملية "Warp Speed"، لتسريع جهود تطوير لقاح ضد كورونا.





وحسبما ذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية، فإن السلاوي هو خبير في الصناعات الدوائية ويعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يتولى رئاسة قسم اللقاحات في شركة "جلاكسو سميث".





وكانت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، كشفت اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.





وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الولايات المتحدة سجلت 21467 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 13646061.





فيما ارتفعت حصيلة الوفيات في أمريكا إلى 82246، بعد تسجيل 1426 حالة جديدة.



