رغم تفشي كورونا.. ترامب يطالب حكام الولايات باستئناف عمل المدارس

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حكام الولايات في البلاد إلى العمل على إعادة فتح المدارس، وذلك رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقال "ترامب"، خلال اجتماع مع حكام كولورادو ونورث داكوتا، "أعتقد أنه ينبغي عليكم بالتأكيد فتح المدارس".





وأضاف أنه لن "يعتبر الولايات قد تعافت، إذا لم تفتح المدارس فيها ".





ومنذ قليل، أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن الولايات المتحدة سجلت 1813 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأمس الأربعاء، سجلت الولايات المتحدة 1579 وفاة و23719 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تخطت حالات الشفاء من الفيروس فى مختلف دول العالم حاجز المليون و600 ألف حالة.



