AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رغم تفشي كورونا.. ترامب يطالب حكام الولايات باستئناف عمل المدارس

الخميس 14/مايو/2020 - 05:23 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حكام الولايات في البلاد إلى العمل على إعادة فتح المدارس، وذلك رغم تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وقال "ترامب"، خلال اجتماع مع حكام كولورادو ونورث داكوتا، "أعتقد أنه ينبغي عليكم بالتأكيد فتح المدارس".

وأضاف أنه لن "يعتبر الولايات قد تعافت، إذا لم تفتح المدارس فيها ".

ومنذ قليل، أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن الولايات المتحدة سجلت 1813 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأمس الأربعاء، سجلت الولايات المتحدة 1579 وفاة و23719 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تخطت حالات الشفاء من الفيروس فى مختلف دول العالم حاجز المليون و600 ألف حالة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا تعلن عن قفزة جديدة في أعداد وفيات وإصابات كورونا خلال 24 ساعة

إصابات كورونا في أمريكا تقترب من ربع مليون

رغم تفشي كورونا.. ترامب: الانتخابات الرئاسية في موعدها

1783 حالة وفاة بـ كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

رويترز: إصابات كورونا في أمريكا تتخطى 600 ألف والوفيات 25 ألفا

حاكم ولاية أمريكية يتحدى ترامب بسبب كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

صدى البلد يكشف حقيقة وفاة الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة داخل منزله بطنطا

لكل جواد كبوة.. أول تعليق من شقيق أحمد فهمي على مسلسل رجالة البيت

ما الفرق بين صلاة التراويح وقيام الليل والتهجد .. الأزهر للفتوى يجيب

مرتضى منصور يعلن اللجوء لـ المحكمة الرياضية الدولية في ملف نادي القرن وشيكابالا ومباراة القمة ..فيديو

تسريب صور تكشف أحداث الحلقة الأخيرة من البرنس لـ محمد رمضان

الغندور لـ ثنائي الأهلي: اللي بيجي على الزمالك مبيكسبش ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيت الصفاة بولاية الحمراء.. حكاية 400 عام من تراث سلطنة عمان

بملابس غريبة .. مفيدة شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

فيروس كورونا يقضي على رضيع بريطاني عمره 3 أيام.. تفاصيل