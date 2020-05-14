برلمانى يطالب بتأمين المناطق الصناعية من الحرائق

طالب النائب محمد هانى الحناوى، عضو مجلس النواب، باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لمواجهة الحرائق داخل المناطق الصناعية خاصة داخل المشروعات الصناعية الأكثر عُرضة للحرائق مثل شركات الغزل والنسيج والاسفنج والورق والمنتجات البترولية لأن هذه المنتجات تساعد على زيادة الاشتعال.
وأعرب "الحناوى" فى بيان له اصدره اليوم عن اسفه الشديد لتعرض مصنع للاسفنج بالمنطقة الصناعية بالعبور للحريق والانهيار الكامل مطالبا بتوفير جميع الإمكانيات داخل جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية لمواجهة مثل هذه الحرائق ولإنقاذ المشروعات الصناعية بدلا من تعرضها للانهيار الكامل مثلما حدث داخل هذا المصنع.
وطالب النائب محمد هانى الحناوى من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بوضع خطة لتأمين المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية من الحرائق من خلال اتخاذ جميع التدابير لمنع انتشار وقوع حوادث الحرائق داخل المناطق الصناعية مع وضع برامج سريعة تكفل اخماد أى حريق تتعرض له المناطق الصناعية قبل انتشاره داخل اى مصنع بالمناطق الصناعية.
وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة العميد أحمد العشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية قد سيطرت على حريق شب بمصنع أسفنج بالمنطقة الصناعية بالعبور بحي الشباب إلا أن المصنع بالكامل تعرض لانهيار وتلقت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق بمصنع للأسفنج بالمنطقة الصناعية بأخر حي الشباب بمدينة العبور وعلى الفور انتقل المقدم أحمد نصار مدير الحماية المدنية بالعبور، إلى مكان الحريق وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتم زيادة العدد إلى 14 سيارة، بالإضافة إلى سيارتين إسعاف.