انهار بالكامل.. تفاصيل 4 ساعات من اشتعال النيران داخل مصنع العبور.. فيديو وصور

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية في السيطرة على حريق هائل اندلع بمصنع إسفنج في المنطقة الصناعية بالعبور بعد ان استمرت النيران مشتعلة لأكثر من 4 ساعات.





وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بندب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وكشف ملابساته وأسبابه وتشكيل لجنة لفحص تراخيص المصنع واستدعاء أصحابه للسؤال وطلب تحريات المباحث.

وبدأ الحريق بنشوب النيران في أحد أجزاء المصنع وتم الدفع في البداية بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة عليه تم زيادتها إلى 14 من القليوبية والقاهرة والجيزة والقوات المسلحة ومع استمرار جهود الإطفاء زيد عددها إلى 30 عربة إطفاء، ونجحت في السيطرة على الحريق.

كما تم الدفع بـ4 لوادر من جهاز المدينة لرفع آثار الحادث و4 سيارات إسعاف فيما بدأت القوات أعمال التبريد لمكان الحريق الذي تسبب في انهيار المصنع بالكامل نتيجة لشدة النيران والمواد القابلة للاشتعال.









وقال شهود عيان فى موقع الحادث ان الحريق بدأ فى حوالى الساعة 9.30 داخل أحد مصانع الإسفنج والمراتب بمنطقة اسكان الشباب بالعبور فى الطابق الارضى وامتدت الى باقى طوابق المصنع واتت النيران على جميع محتوياته.





وأكدوا أن الجميع تخوفوا من امتداد النيران الى مصانع الكرتون المجاورة.





من جهته، تابع محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، يرافقه اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، جهود الإطفاء والسيطرة على الحريق.





وكلف المحافظ بتشكيل لجنة لمعاينة الحريق ومراجعة تراخيص المصنع من توافر الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية والحريق به والتراخيص الصادرة له إلى جانب تشكيل لجنة من جهاز مدينة العبور لحصر الخسائر بالمصنع بعد الانتهاء من أعمال السيطرة الكاملة على الحريق.





وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بأحد المصانع بالعبور وعلى الفور انتقل المقدم أحمد شعراوي مدير الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم الدفع ب 30 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المصانع المجاورة.





وتبين من المعاينة الأولية نشوب حريق داخل مصنع للإسفنج بمنطقة إسكان الشباب بالعبور واشتعلت النيران داخل أجزاء كبيرة من المصنع.





وأكدت الأجهزة الأمنية انه تم السيطرة على الحريق من دون وقوع اى اصابات او خسائر بشرية جراء الحادث.