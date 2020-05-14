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حوادث

ضبط شركة مونتاج بدون تصريح و5 مكتبات غير مرخصة في الجيزة

الخميس 14/مايو/2020 - 02:33 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية "خلال 24 ساعة" من ضبط شركة للمونتاج "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وبداخلها 2 وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية "يعملان كوحدتى مونتاج" بالمخالفة للقانون.

وفى مجال مكافحة جرائم المطبوعات تم ضبط خمس مكتبات "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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