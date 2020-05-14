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وقفة للعاملين بالقطاع الصحى بالشموع في البرازيل..فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 04:37 م
صدى البلد
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محمود محسن
عرضت فضائية " يورونيوز" ، اليوم الخميس، لقطات من وقفة العاملون بالقطاع الصحى في البرازيل بالشموع تضامنا مع ضحايا فيروس كورونا.

و خرج الممرضون والممرضات في البرازيل في وقفة احتجاجية لدعم جهود زملائهم ممن يتواجدون في الصفوف الأمامية لمحاربة فيروس كورونا المستجد، ولرفع حالة الوعي حول المخاطر التي يواجهونها.

و بلغ عدد ضحايا فيروس كورونا من العاملين في القطاع الصحي في البرازيل 89 شخصا.


هذا وقام المتظاهرون في مدنيتي ساو باولو وبرازيليا بإضاءة الشموع ورفعوا لافتات كتب عليها أسماء من قضوا بسبب فيروس كوفيد-19، في مظاهرة تزامنت مع يوم الممرضات العالمي.

وكانت أعلنت الصحة البرازيلية، تسجيل 5632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل 396 وفاة. 


وقام مسؤول حكومي بدولة البرازيل- التي تعتبر أكبر اقتصاد بأمريكا الجنوبية- بالتحذير من انهيار اقتصادي وشيك في غضون 30 يومًا بفعل تداعيات جائحة كورونا.

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